Wielki mecz Anglików! Dublet Harry'ego Kane'a

Mecz rozpoczął się znakomicie dla Anglików. W 9. minucie Luka Modrić sfaulował rywala i sędzia podyktował rzut karny. Kapitalną interwencją po strzale Harry'ego Kane'a popisał się Dominik Livaković.

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Po chwili arbiter zakomunikował, że jedenastka będzie powtórzona. Ponownie do piłki podszedł napastnik Bayernu Monachium, ale tym razem się nie pomylił.

Kilkadziesiąt sekund później świetnie w polu karnym zachował się Petar Musa, który łatwo ograł Jamesa. W ostatniej chwili interweniował jednak jeden z reprezentantów Anglii.

Z minuty na minutę piłkarze Thomasa Tuchela budowali coraz większą przewagę. Chorwaci mieli problem, by zatrzymać dynamicznych skrzydłowych Gordona i Madueke.

Nagle w 36. minucie piłka trafiła do Sucicia. Ten położył jednego z obrońców i wycofał do Baturiny, który kapitalnie uderzył zza pola karnego i doprowadził do remisu.

Niedługo trwała radość reprezentacji Chorwacji. W 42. minucie Declan Rice znakomicie dośrodkował piłkę z rzutu rożnego na głowę Harry'ego Kane'a. Ten był niepilnowany, wykorzystał szansę i zanotował drugie trafienie.

Kiedy wydawało się, że do przerwy wynik nie ulegnie zmianie, Chorwaci przeprowadzili najpiękniejszą akcję turnieju. Wszystko zaczęło się od Pasalicia, który zagrał nad obrońcami do Perisicia. 37-latek fantastycznie zmylił obrońców i zgrał piłkę głową do Musy, który z bliska pewnie pokonał Pickforda.

Błyskawicznie po rozpoczęciu drugiej połowy Anderson zagrał na wolne pole do Bellinghama. Pomocnik Realu Madryt przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów, wpadł w pole karne i pewnie umieścił piłkę w siatce.

W 52. minucie mogło być 4:2, ale po imponującym strzale Rice'a piłkę odbił Livaković.

Chorwacki bramkarz uratował drużynę przed utratą kolejnej bramki w 56. minucie, kiedy podczas zamieszania w polu karnym najpierw uderzał głową O'Reilly, a potem dobijał Gordon. 31-latek robił, co mógł, by utrzymać zespół Zlatko Dalicia w grze.

W końcówce bardzo dobrze prezentował się Pickford, który kilkukrotnie był zmuszony do interwencji po groźnych akcjach rywali. W 84. minucie Chorwaci stracili piłkę na własnej połowie. Następnie Saka podał do Rashforda, a ten zdobył bramkę.

Ostatecznie Anglia wygrała 4:2 i udanie zainaugurowała mundial.

Anglia - Chorwacja 4:2 (2:2)

Bramki: Kane (12' k., 42'), Bellingham (47'), Rashford (85') - Baturina (36'), Musa (45+5')

Anglia: Pickford, James, Konsa, Stones (87' Guehi), O'Reilly - Anderson, Rice (72' Rogers), Bellingham (80' Spence) - Madueke (72' Saka), Kane, Gordon (72' Rashford)

Chorwacja: Livaković - Sutalo, Vusković (66' Marco Pasalić), Gvardiol - Perisić, Sucić, Modrić (58' Kovacić), Stansisić - Baturina (79' Vlasić), Musa (66' Matanović), Mario Pasalić (79' Kramarić)

HP, Polsat Sport