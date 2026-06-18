Wiemy, kiedy Błachowicz wróci do oktagonu UFC. Wystąpi na gali w Europie

Zestawienie zostało oficjalnie potwierdzone przez profil UFC Eurasia w mediach społecznościowych. Pierwotnie rewanż obu zawodników miał odbyć się już w marcu, jednak Błachowicz musiał zrezygnować z występu z powodu kontuzji kolana. Organizacja zaproponowała wówczas jako zastępstwo Iwa Baraniewskiego, jednak reprezentant Uzbekistanu nie zaakceptował zmiany przeciwnika.

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Grudniowa konfrontacja tych dwóch zawodników zakończyła się remisem. Jeden z sędziów punktowych ocenił starcie na korzyść Polaka w stosunku 29-28. Pozostała dwójka sędziów uznała, że jego rywal wygrał drugą rundę w stosunku 10-8, co w ogólnym rozrachunku przełożyło się na ich punktację 28-28.

Będzie to pierwsza w historii gala UFC na terytorium Serbii. Na karcie walk znaleźli się już tacy zawodnicy jak Uros Medic, Johnny Walker oraz Ante Delija. Oprócz Błachowicza do oktagonu w Belgradzie wejdzie także Marcin Tybura. Polak zmierzy się z byłym rywalem swojego rodaka, Aleksandarem Rakiciem, dla którego będzie to debiut w dywizji ciężkiej.