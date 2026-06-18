Wisła potęgą po zastrzyku gotówki? Boniek stawia warunek! "To jest największy problem"

Wisła Kraków jest jednym z zaledwie czterech klubów Ekstraklasy, który na razie nie ogłosił żadnego transferu. Wyraźnie wyznaje zasadę, że co nagle, to po diable. Za to jest jedynym klubem w stawce, który sprzedał już wszystkie bilety, choć do starcia z GKS-em Katowice pozostało jeszcze 38 dni.

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Bilans Królewskiego pozwala fanom Wisły na optymizm

Jarosław Królewski od listopada 2022 r. pełni rolę prezesa "Białej Gwiazdy", a od grudnia jest jej większościowym udziałowcem. Powoli, ale też ciągle rozwija klub, stale zwiększa jego przychody. Za sezon 2024/2025 one przekroczyły 51 mln zł. Za ubiegłe rozgrywki zostaną ogłoszone w grudniu. Takich wpływów nie notowała nawet w złotej erze Bogusława Cupiała, gdy regularnie zdobywała mistrzostwo kraju i z powodzenie występowała w europejskich pucharach, jak w sezonie 2002/2003. Oczywiście na rynku piłkarskim krążyły wówczas inne stawki, Polska jako kraj była w innym miejscu rozwoju, jeszcze przed wstąpieniem do UE.

Wojciech Kwiecień był blisko Wisły Kraków

Nie brakuje jednak głosów ważnych fanów "Białej Gwiazdy", którzy utyskują na brak porozumienia między Królewskim a głównym sponsorem Wieczystej Wojciechem Kwietniem, który jedną nogą był już w Wiśle nie tylko jako jej kibic, ale też udziałowiec, c znacząco zwiększyłoby możliwości finansowe klubu.

Wojciech Kwiecień, w trakcie negocjacji z Wisłą, mentalnie wyłączył się z Wieczystej. Do tego stopnia, że wiceprezes ds. sportowych Sławomir Peszko zapalił zielone światło piłkarzom Wieczystej, by po sezonie szukali sobie klubów. Wszak trwały ustalenia takich szczegółów, którzy pracownicy Wieczystej razem z Kwietniem dołączą do Wisły. Na czele z Peszką czy skautem Pawłem Brożkiem. Dla obu byłby to powrót na Reymonta.



Trener Kazimierz Moskal robił jednak swoje. Zmobilizował szatnię do tego stopnia, że Wieczysta awansowała do Ekstraklasy. Doświadczony Michał Pazdan z klubem z Chałupnika zyskał trzeci awans z rzędu!



Na ostatniej prostej negocjacje się nie powiodły, Kwiecień nie dołączył do Wisły. Zbigniew Boniek jako pierwszy przewidział, że mariaż Kwietnia z Królewskim jest niemożliwy.

- Zamiast jednej potężnej finansowo Wisły, będzie jedna przeciętna pod tym względem i druga prowiślacka Wieczysta, a obie może czekać obrona przed degradacją. Połączone siły mogły dać budżet 170 mln zł, czyli na poziomie Lecha Poznań - żałuje długoletni kibic "Białej Gwiazdy".

Bezsprzecznym faktem jest, że Wisła z Wieczystą zawarły porozumienie w sprawie korzystania ze Stadionu im. Henryka Reymana.

Zbigniew Boniek tak ocenia sytuację między Wisłą a Wieczystą

Zbigniew Boniek zamieszanie między krakowskimi klubami komentuje we właściwy dla siebie sposób.



- Panie redaktorze, o wszystkim decydują ludzie. Ja się pytam: po co są wojny na świecie? Wystarczy się dogadać, prowadzić normalne życie, uszczęśliwić ludzi. Dlaczego są animozje między klubami, bo ciężko jest się ludziom ze sobą dogadać. Faktycznie powiedziałem, że absolutnie nie widzę mariażu pomiędzy panami Kwietniem a Królewskim. Wówczas niektórzy mi zarzucali, że Boniek wie lepiej. Nadal mi się wydaje, że mariaż między nimi jest absolutnie nie do wykonania - powiedział nam legendarny piłkarz.

- Natomiast to, że Wieczysta gra na stadionie w Krakowie, który nie należy do Wisły, tylko do miasta wydaje mi się czymś oczywistym i dobrym. Nie wydaje mi się, że z połączenia budżetów obu klubów powstałaby potęga. Pieniądze odgrywają bardzo ważną rolę, ale jest jeszcze strategia, umiejętność kupienia właściwych zawodników, zarządzanie klubem z właściwym know-how. Widzę, że z tym w Polsce mamy największy problem - kręci głową Zbigniew Boniek.

Powrót Ekstraklasy na Reymonta 26 lipca o godz. 20:15, gdy Wisła podejmować będzie GKS Katowice.