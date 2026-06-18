Wszystko jasne! Wiemy, kto będzie rywalem Biało-Czerwonych w el. MŚ

Jeszcze przed losowaniem wiadomo było, że Polska została rozstawiona i dzięki temu uniknie konfrontacji z faworytkami rozgrywek.

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Kwalifikacje będą podzielone na kilka etapów, a początkowa faza będzie oparta o Ligę Narodów UEFA. Bezpośredni awans zyskają drużyny, które zwyciężyły rywalizację w grupie Dywizji A. Pozostałe miejsca będzie można wywalczyć w eliminacjach. Przepustki wywalczy w nich siedem najlepszych zespołów.

W pierwszej rundzie eliminacji Biało-Czerwone zmierzą się z Belgijkami. Jeśli Polkom uda się wygrać, zmierzą się ze zwyciężczyniami spotkania Kazachstanu z Irlandią.

Pierwsze mecze zaplanowano na 7 - 13 października, z kolei druga faza eliminacji odbędzie się w dniach 26 listopada - 5 grudnia.

MS, Polsat Sport