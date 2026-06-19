11. zawodnik opuścił Motor Lublin

31-letni hiszpański pomocnik, wychowanek Barcelony, barwy Motoru reprezentował przez dwa sezony, będąc jednym z podstawowych zawodników. W ekstraklasie rozegrał 55 spotkań, zaliczając trzy asysty.

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Zespół Motoru rozpoczął w piątek przygotowania do nowych rozgrywek pod wodzą Mariusza Misiury, który funkcję pierwszego trenera przejął po Mateuszu Stolarskim.

MS, PAP