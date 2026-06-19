11. zawodnik opuścił Motor Lublin

Piłka nożna

Sergi Samper jest 11. piłkarzem, który po minionym sezonie rozstaje się z 12. zespołem ekstraklasy Motorem Lublin. Klub nie był zainteresowany przedłużeniem kontraktu wygasającego z końcem czerwca.

Grupa piłkarzy w strojach sportowych stoi na murawie stadionu, z kibicami na trybunach w tle.
fot. Cyfrasport
11 zawodników rozstało się już Motorem Lublin.

31-letni hiszpański pomocnik, wychowanek Barcelony, barwy Motoru reprezentował przez dwa sezony, będąc jednym z podstawowych zawodników. W ekstraklasie rozegrał 55 spotkań, zaliczając trzy asysty.

 

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Zespół Motoru rozpoczął w piątek przygotowania do nowych rozgrywek pod wodzą Mariusza Misiury, który funkcję pierwszego trenera przejął po Mateuszu Stolarskim. 

MS, PAP
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