12 odeszło, pierwszy przyszedł. Młodzieżowy reprezentant w Wieczystej Kraków

Christensen urodził się 11 maja 2000 roku w Kristiansand. W swojej karierze reprezentował m.in. Molde FK, Valerengę, węgierski Fehervar FC oraz Rapid Bukareszt. W minionym sezonie zagrał w 36 meczach rumuńskiej ekstraklasy i zdobył jedną bramkę.

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Norweg, który ma też w dorobku występy w młodziezowych reprezentacjach kraju, jest pierwszym piłkarzem pozyskanym przez Wieczystą w tym oknie transferowym.

Wcześniej krakowski klub rozstał się z dwunastoma piłkarzami. Kontraktów nie przedłużono z byłymi reprezentantami Polski: Michałem Pazdanem, Rafałem Pietrzakiem i Jackiem Góralskim oraz Carlistosem, Goku, Maciejem Gajosem, Danielem Mikołajewskim, Tomaszem Sędrowskim i Michałem Trąbką. Po okresie wypożyczenia pobyt w Wieczystej zakończyli Elias Olsson, Natan Dzięgielewski i Kamil Soberka.

Wieczysta w pierwszej kolejce ekstraklasy zmierzy się 24 lipca w Radomiu z Radomiakiem.

MS, PAP