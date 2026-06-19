Polski siatkarz zostaje w PlusLidze! Ważne ogłoszenie
Michał Potera zostaje w Asseco Resovii Rzeszów na dłużej. Klub poinformował o przedłużeniu współpracy za pośrednictwem swojego oficjalnego konta w serwisie X.
Władze Asseco Resovii sukcesywnie informują o kolejnych siatkarzach, którzy pozostaną w zespole na nadchodzący sezon. Już wiemy, że w ekipie z Podpromia występować będą: Danny Demyanenko, Mateusz Poręba, Klemen Čebulj, Marcin Janusz czy Artur Szalpuk.
ZOBACZ TAKŻE: Transferowy hit w siatkarskiej lidze. "Jedno z największych nazwisk w historii rozgrywek"
Teraz Asseco Resovia przekazała kolejną ważną wiadomość. Kontrakt z rzeszowskim klubem przedłużył również Michał Potera.
"Michał Potera na dobre zadomowił się w Rzeszowie" - napisano w mediach społecznościowych klubu.
Potera reprezentuje barwy Resovii od sezonu 2020/2021. W PlusLidze występował wcześniej w takich klubach jak MKS Będzin, Indykpol AZS Olsztyn oraz AZS Politechnika Warszawska.
Libero ma na swoim koncie brązowy medal mistrzostw Polski. W trakcie kariery sięgnął również po Puchar CEV.Przejdź na Polsatsport.pl