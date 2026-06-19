Polski siatkarz zostaje w PlusLidze! Ważne ogłoszenie

Siatkówka

Michał Potera zostaje w Asseco Resovii Rzeszów na dłużej. Klub poinformował o przedłużeniu współpracy za pośrednictwem swojego oficjalnego konta w serwisie X.

Siatkarz Asseco Resovii z uniesionymi rękami i podniesionymi dwoma palcami wskazującymi w górę.
Fot. PAP
Potera zostaje w Resovii

Władze Asseco Resovii sukcesywnie informują o kolejnych siatkarzach, którzy pozostaną w zespole na nadchodzący sezon. Już wiemy, że w ekipie z Podpromia występować będą: Danny Demyanenko, Mateusz Poręba, Klemen Čebulj, Marcin Janusz czy Artur Szalpuk.

 

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Teraz Asseco Resovia przekazała kolejną ważną wiadomość. Kontrakt z rzeszowskim klubem przedłużył również Michał Potera. 

 

"Michał Potera na dobre zadomowił się w Rzeszowie" - napisano w mediach społecznościowych klubu.

 

Potera reprezentuje barwy Resovii od sezonu 2020/2021. W PlusLidze występował wcześniej w takich klubach jak MKS Będzin, Indykpol AZS Olsztyn oraz AZS Politechnika Warszawska.

 

Libero ma na swoim koncie brązowy medal mistrzostw Polski. W trakcie kariery sięgnął również po Puchar CEV.

IB, Polsat Sport
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ASSECO RESOVIA RZESZÓWMICHAŁ POTERAPLUSLIGASIATKÓWKA
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PlusLiga
Asseco Resovia Rzeszów
Michał Potera
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