Polski siatkarz zostaje w PlusLidze! Ważne ogłoszenie

Władze Asseco Resovii sukcesywnie informują o kolejnych siatkarzach, którzy pozostaną w zespole na nadchodzący sezon. Już wiemy, że w ekipie z Podpromia występować będą: Danny Demyanenko, Mateusz Poręba, Klemen Čebulj, Marcin Janusz czy Artur Szalpuk.

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Teraz Asseco Resovia przekazała kolejną ważną wiadomość. Kontrakt z rzeszowskim klubem przedłużył również Michał Potera.

"Michał Potera na dobre zadomowił się w Rzeszowie" - napisano w mediach społecznościowych klubu.

Potera reprezentuje barwy Resovii od sezonu 2020/2021. W PlusLidze występował wcześniej w takich klubach jak MKS Będzin, Indykpol AZS Olsztyn oraz AZS Politechnika Warszawska.

Libero ma na swoim koncie brązowy medal mistrzostw Polski. W trakcie kariery sięgnął również po Puchar CEV.

IB, Polsat Sport