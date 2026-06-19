Aktualna tabela Ligi Narodów. Które miejsce zajmuje reprezentacja Polski?

Siatkówka

Trwa drugi tydzień zmagań Ligi Narodów siatkarek. Które miejsce w tabeli zajmuje reprezentacja Polski? Sprawdź aktualną tabelę Ligi Narodów.

Grupa siatkarek w strojach reprezentacji Polski, rozmawiających ze sobą na boisku.
fot. FIVB
Polskie siatkarki podczas rywalizacji w Lidze Narodów

Drugi tydzień rywalizacji siatkarek w Lidze Narodów toczy się od 17 do 21 czerwca w trzech miastach. Reprezentacja Polski zmagania w tej edycji rozpoczęła w chińskim mieście Nankin, a na drugi tydzień pozostała w Azji - gra w Bangkoku.

 

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W pierwszym tygodniu drużyna Stefano Lavariniego pokonała Belgię 3:2, Czechy 3:0, Serbię 3:2 i przegrała z Chinami 1:3.

 

W Tajlandii polskie siatkarki mierzą się kolejno z Bułgarią, Ukrainą, Holandią oraz Kanadą. Zmagania rozpoczęły od pewnego triumfu z Bułgarkami 3:0Dzień później zanotowały kolejne zwycięstwo - tym razem wygrały 3:1 z Ukrainą.

 

Biało-Czerwonym do rozegrania pozostały jeszcze spotkania z Holenderkami i Kanadyjkami. 

 

Jak wygląda aktualna tabela, jeśli chodzi o drugi tydzień Ligi Narodów?

Tabela Ligi Narodów siatkarek. Miejsce Polski:

 

Tabela Ligi Narodów siatkarek - Polska na piątym miejscu
KP, Polsat Sport
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LIGA NARODÓWREPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
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