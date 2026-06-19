Aktualna tabela Ligi Narodów. Które miejsce zajmuje reprezentacja Polski?

Drugi tydzień rywalizacji siatkarek w Lidze Narodów toczy się od 17 do 21 czerwca w trzech miastach. Reprezentacja Polski zmagania w tej edycji rozpoczęła w chińskim mieście Nankin, a na drugi tydzień pozostała w Azji - gra w Bangkoku.

ZOBACZ TAKŻE: Partnerzy siatkarek reprezentacji Polski. Z kim są związane? (ZDJĘCIA)

W pierwszym tygodniu drużyna Stefano Lavariniego pokonała Belgię 3:2, Czechy 3:0, Serbię 3:2 i przegrała z Chinami 1:3.

W Tajlandii polskie siatkarki mierzą się kolejno z Bułgarią, Ukrainą, Holandią oraz Kanadą. Zmagania rozpoczęły od pewnego triumfu z Bułgarkami 3:0. Dzień później zanotowały kolejne zwycięstwo - tym razem wygrały 3:1 z Ukrainą.

Biało-Czerwonym do rozegrania pozostały jeszcze spotkania z Holenderkami i Kanadyjkami.

Jak wygląda aktualna tabela, jeśli chodzi o drugi tydzień Ligi Narodów?

Tabela Ligi Narodów siatkarek. Miejsce Polski:

KP, Polsat Sport