ATP w Halle: Daniił Miedwiediew - Daniel Altmaier. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Daniił Miedwiediew - Daniel Altmaier to spotkanie ćwierćfinałowe turnieju ATP w Halle. Relacja live i wynik na żywo meczu Daniił Miedwiediew - Daniel Altmaier na Polsatsport.pl.

Daniił Miedwiediew kontynuuje kampanię na kortach trawiastych. Poprzednio dotarł do półfinału turnieju ATP 250 w 's-Hertogenbosch, gdzie poniósł porażkę z późniejszym zdobywcą tytułu - Kamilem Majchrzakiem.

 

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Teraz Rosjanin przystąpił do imprezy ATP w Halle. W pierwszej rundzie pokonał Argentyńczyka Tomasa Martina Etcheverry'ego, a w drugiej zwyciężył z Francuzem Terencem Atmanem. Teraz jego rywalem będzie Daniel Altmaier.

 

Triumfator tego starcia zmierzy się w półfinale z wygranym starcia Frances Tiafoe - Felix Auger-Aliassime.

Relacja live i wynik na żywo meczu Daniił Miedwiediew - Daniel Altmaier na Polsatsport.pl.

IB, Polsat Sport
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