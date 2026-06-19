Daniił Miedwiediew kontynuuje kampanię na kortach trawiastych. Poprzednio dotarł do półfinału turnieju ATP 250 w 's-Hertogenbosch, gdzie poniósł porażkę z późniejszym zdobywcą tytułu - Kamilem Majchrzakiem.

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Teraz Rosjanin przystąpił do imprezy ATP w Halle. W pierwszej rundzie pokonał Argentyńczyka Tomasa Martina Etcheverry'ego, a w drugiej zwyciężył z Francuzem Terencem Atmanem. Teraz jego rywalem będzie Daniel Altmaier.

Triumfator tego starcia zmierzy się w półfinale z wygranym starcia Frances Tiafoe - Felix Auger-Aliassime.

Relacja live i wynik na żywo meczu Daniił Miedwiediew - Daniel Altmaier na Polsatsport.pl.

IB, Polsat Sport