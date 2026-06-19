Dudek przystąpi do pierwszej obrony pasa Babilon K1, który wywalczył we wrześniu 2024 roku, pokonując Anatoly'ego Hunanyana na gali Babilon MMA 47. Od tamtego czasu zawodnik pochodzący z Nowego Sącza stoczył cztery pojedynki, z czego trzy przegrał. Dwukrotnie uległ Kajetanowi Kalinowskiemu, a w grudniu 2025 roku poniósł porażkę z Maxem Miszczenką.

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Co-main eventem piątkowej gali będzie pojedynek w kategorii lekkiej. Wyroślak w swoich sześciu dotychczasowych walkach dla organizacji Babilon MMA odnotował dwie porażki - z Kamilem Krzewiną oraz Gabrielem Ruizem. W swoim ostatnim występie, na gali Hybrid MMA 10, przegrał z Dawidem Śmiełowskim po niejednogłośnej decyzji sędziów.

Jego przeciwnik, Olszowy, przystępuje do tego starcia po dwóch wygranych z rzędu. Pod kątem statystycznym wszystkie jego dotychczasowe walki zawodowe przebiegały na pełnym dystansie i kończyły się decyzjami sędziów.

Kartę walk piątkowego wydarzenia uzupełnią pojedynki, w których wystąpią między innymi Patryk Likus, Krzysztof Geburek, Jakub Szymanowski oraz Tomasz Brotoń.

Babilon MMA 58. Wyniki i skróty walk

Walka wieczoru – o pas Babilon K1:

77 kg / K1 / 5 x 3 min

Rafał Dudek (34-17) vs Christopher "Rampage" Melhuish (14-5-1)

Karta główna:

70 kg / MMA – Gracjan Wyroślak (6-4) vs Sebastian Olszowy (4-2)

66 kg / MMA – Patryk Likus (5-5) vs Krzysztof Geburek (3-2)

77 kg / K1 – Tomasz Brotoń (12-1) vs Kamil Rościński (9-3)

77 kg / MMA – Jakub Szymanowski (4-1) vs Filip Kamysz (3-1)

57 kg / MMA – Daria Brzozowska (debiut) vs Julia Ratajczak (debiut)

70 kg / MMA – Krystian Basta (debiut) vs Adam Grund (1-0)

88 kg / K1 – Przemysław Tobiasz (2-1) vs Łukasz Baran (2-2)

Walki semi-pro:

77 kg / MMA – Kacper Szczerba vs Aleksander Szmaj

77 kg / MMA – Wojciech Michalik vs Maciej Romankiewicz

Transmisja gali Babilon MMA 58 w piątek 19 czerwca od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight oraz od 20:00 w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w Internecie na Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport