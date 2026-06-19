Babilon MMA 58. Wyniki i skróty walk
W najbliższy piątek, 19 czerwca, w Nowym Sączu odbędzie się gala Babilon MMA 58. W walce wieczoru Rafał Dudek zmierzy się z Christopherem Melhuishem, a stawką tego pojedynku będzie pas mistrzowski organizacji w formule K1. Sprawdźcie wyniki i skróty walk podczas gali Babilon MMA 58.
Dudek przystąpi do pierwszej obrony pasa Babilon K1, który wywalczył we wrześniu 2024 roku, pokonując Anatoly'ego Hunanyana na gali Babilon MMA 47. Od tamtego czasu zawodnik pochodzący z Nowego Sącza stoczył cztery pojedynki, z czego trzy przegrał. Dwukrotnie uległ Kajetanowi Kalinowskiemu, a w grudniu 2025 roku poniósł porażkę z Maxem Miszczenką.
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Co-main eventem piątkowej gali będzie pojedynek w kategorii lekkiej. Wyroślak w swoich sześciu dotychczasowych walkach dla organizacji Babilon MMA odnotował dwie porażki - z Kamilem Krzewiną oraz Gabrielem Ruizem. W swoim ostatnim występie, na gali Hybrid MMA 10, przegrał z Dawidem Śmiełowskim po niejednogłośnej decyzji sędziów.
Jego przeciwnik, Olszowy, przystępuje do tego starcia po dwóch wygranych z rzędu. Pod kątem statystycznym wszystkie jego dotychczasowe walki zawodowe przebiegały na pełnym dystansie i kończyły się decyzjami sędziów.
Kartę walk piątkowego wydarzenia uzupełnią pojedynki, w których wystąpią między innymi Patryk Likus, Krzysztof Geburek, Jakub Szymanowski oraz Tomasz Brotoń.
Babilon MMA 58. Wyniki i skróty walk
Walka wieczoru – o pas Babilon K1:
77 kg / K1 / 5 x 3 min
Rafał Dudek (34-17) vs Christopher "Rampage" Melhuish (14-5-1)
Karta główna:
70 kg / MMA – Gracjan Wyroślak (6-4) vs Sebastian Olszowy (4-2)
66 kg / MMA – Patryk Likus (5-5) vs Krzysztof Geburek (3-2)
77 kg / K1 – Tomasz Brotoń (12-1) vs Kamil Rościński (9-3)
77 kg / MMA – Jakub Szymanowski (4-1) vs Filip Kamysz (3-1)
57 kg / MMA – Daria Brzozowska (debiut) vs Julia Ratajczak (debiut)
70 kg / MMA – Krystian Basta (debiut) vs Adam Grund (1-0)
88 kg / K1 – Przemysław Tobiasz (2-1) vs Łukasz Baran (2-2)
Walki semi-pro:
77 kg / MMA – Kacper Szczerba vs Aleksander Szmaj
77 kg / MMA – Wojciech Michalik vs Maciej Romankiewicz
Transmisja gali Babilon MMA 58 w piątek 19 czerwca od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight oraz od 20:00 w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w Internecie na Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl