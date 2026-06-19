Całe Haiti żyje tym meczem. Trener nie ukrywa emocji przed starciem z Brazylią

- Wracamy na mistrzostwa świata po 52 latach i mamy szansę zagrać z Brazylią. To jak Święty Graal podany na tacy, coś na co Haitańczycy czekają, a co niedawno wyglądało na odległe marzenie - powiedział Migne na konferencji prasowej w Filadelfii i dodał, że w Haiti jest wielu fanów ekipy Selecao.

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Jak zaznaczył, jego zespół nie ma nic do stracenia, za to "ma wszystko do zyskania", choć jest w trudnej sytuacji.

- Po pierwsze dlatego, że to Brazylia, po drugie stadion będzie pełny, choć ludzie przyjdą głównie popatrzeć na naszych rywali. Musimy się w tych okolicznościach odnaleźć. Na pewno jednych zawodników będę musiał uspokoić, a innych pobudzić - tłumaczył.

Wyraził nadzieję, że jednak tak znakomity i utytułowany rywal bardziej pozwoli jego piłkarzom wydobyć pełnię potencjału niż będzie paraliżował.

- Wielu moich piłkarzy np. ubóstwia Viniciusa Juniora i właśnie będą mieć okazję się z nim zmierzyć, może jedyny raz w życiu - wspomniał i dodał, że on jest w podobnej sytuacji, bo czeka go spotkanie z Carlo Ancelottim, czyli "mistrzem taktyki i najlepszym wśród trenerów".

Francuski szkoleniowiec powiedział, że mimo porażki ze Szkocją na inaugurację, jego drużyna zaprezentowała się dobrze i udowodniła, że w pełni zasługuje na udział w mundialu.

- Myślę, że ewentualny sukces w meczu z Brazylią byłby jeszcze większą sensacją, która w kraju wywołałaby istne szaleństwo - dodał.

Migne potwierdził, że celem Haitańczyków pozostaje awans do 1/16 finału, ponieważ format tej edycji MŚ - pierwszej z udziałem 48 drużyn i dodatkową 1/16 finału - sprawia, że awans do fazy pucharowej uzyska osiem drużyn z trzecich lokat w grupach.

- Nie możemy odpuszczać. Nieważne z kim gramy, musimy pamiętać, że na koniec znaczenie może mieć też różnica bramek. Naszym celem wciąż jest wyjście z grupy. Dopiero w drugim rzędzie chodzi o to, by zaprezentować się z jak najlepszej strony i zostawić po sobie pozytywne wrażenie - podkreślił.

PAP