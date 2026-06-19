Deklasacja! Kanadyjczycy rozbili rywali 6:0

Po pierwszej kolejce wszystkie zespoły z grupy B miały po jednym punkcie. Katarczycy zremisowali bowiem ze Szwajcarami, a Kanadyjczycy - z Bośniakami.

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W drugiej serii gier Helweci zainkasowali natomiast komplet punktów, rozbijając zespół z Bałkanów 4:1. Kilka godzin później na boisko w Vancouver wybiegli reprezentanci Kanady i Kataru.



Już w 16. minucie współgospodarze turnieju wyszli na prowadzenie. Bramkę zdobył Cyle Larin. 13 minut później na 2:0 podwyższył natomiast Jonathan David.



Kanadyjczycy byli w komfortowej sytuacji, a ta stała się dla nich po chwili jeszcze lepsza. Od 33. minuty Azjaci grali bowiem w osłabieniu po czerwonej kartce dla Homama Al-Amina. Podopieczni Jessego Marscha szybko wykorzystali przewagę jednego zawodnika - w doliczonym czasie gry pierwszej połowy David zdobył bramkę na 3:0.



Zaledwie osiem minut po rozpoczęciu drugiej części spotkania sędzia wyrzucił z boiska kolejnego Katarczyka. Tym razem padło na Assima Madibo. Następne gole dla Kanady były więc tylko kwestią czasu.



Padły jeszcze trzy, a ich autorami byli kolejno Nathan-Dylan Saliba, Mohamed Naceur Almanai (trafienie samobójcze) i David, który ustrzelił hat tricka.



Ostatecznie Kanada wygrała 6:0.

Kanada - Katar 6:0 (3:0)

Bramki: Cyle Larin 16, Jonathan David 29, 45+3, 90+2, Nathan-Dylan Saliba 64, Mohamed Naceur Almanai 75 (gol samobójczy)



Kanada: Crepau - Johnston, De Fougerolles (Shaffelburg 71), Cornelius (Bombito 46), Laryea - Buchanan (Sigur 83), Kone (Saliba 57), Eustaquio, Ahmed (Oluwaseyi 71) - David, Larin

Katar: Abunada - Al Oui, Miguel, Khoukhi, Al-Amin - Abdulsallam (Almanai 46), Madibo, Laye - Junior (Fathi 46, Mendes 87), Afif (Al-Hussain 59), Abdurisag (Al-Brake 40)

Czerwone kartki: Al-Amin, Madibo