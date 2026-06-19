Diamentowa Liga w Doha. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Natalia Bukowiecka w tym sezonie uczestniczyła w dwóch indywidualnych biegach na 400 m. 29 maja w Bydgoszczy uzyskała czas 50,12, a 10 czerwca w Oslo - 50,34.

ZOBACZ TAKŻE: Natalia Bukowiecka trzecia w Diamentowej Lidze!

W Doha Polka będzie rywalizować z zawodniczkami, które w swojej karierze złamały barierę 50 sekund: mistrzynią olimpijską Marileidy Paulino z Dominikany, Martiną Weil z Chile i Kubanką Roksaną Gomez. Stawka wydaje się być nieco mniej wymagająca niż w stolicy Norwegii, gdzie Bukowiecka zajęła trzecie miejsce, przegrywając z Norweżką Henriette Jaeger i Lurdes Glorią Manuel z Czech.

Mateusz Kołodziejski w czterech ostatnich startach uzyskał wynik 2,20 i liczy na przełamanie w stolicy Kataru. Jego konkurentami będą m.in. reprezentant gospodarzy Mutazz Isa Barszim - mistrz olimpijski z Tokio i czterokrotny mistrz świata, Ukrainiec Ołeh Doroszczuk - halowy mistrz świata i Europy, Czech Jan Stefela - srebrny i brązowy medalista MŚ oraz Włoch Matteo Sioli - mistrz Europy do lat 23.

Faworytką biegu na 400 m przez płotki będzie Słowaczka Emma Zapletalova, która jest rewelacją sezonu. Poprawiła rekord życiowy na 52,58 i wygrała mityngi Diamentowej Ligi w Rabacie, Rzymie i Oslo. Jej najgroźniejszą konkurentką będzie Jamajka Rushell Clayton - dwukrotna brązowa medalistka MŚ.

Ciekawie zapowiada się konkurs rzutu oszczepem z udziałem wicemistrza olimpijskiego Neeraja Chopry z Indii, dwukrotnego mistrza świata Andersona Petersa z Grenady i Czecha Jakuba Vadlejcha - mistrza Europy. Wystąpi też Rumesh Tharanga Pathirahe ze Sri Lanki, który w tym roku poprawił rekord życiowy na 92,62, zajmuje ósme miejsce w klasyfikacji wszech czasów i jest liderem tegorocznej światowej listy.

- Rywalizacja z najlepszymi sportowcami świata to dla mnie spełnienie marzeń i jestem niezwykle podekscytowany możliwością występu w Dausze, gdzie przez lata byliśmy świadkami wielu niezapomnianych konkursów w rzucie oszczepem - powiedział Pathirahe, który w przeszłości był krykiecistą, a w Diamentowej Lidze zadebiutował w maju tego roku w Rabacie.

Soufiane El Bakkali wystartuje w biegu na 3000 m z przeszkodami. Marokańczyk jest dwukrotnym mistrzem olimpijskim i dwukrotnym mistrzem świata. W tym sezonie jest niepokonany. Wygrał mityngi w Rabacie i Sztokholmie.

- Doha jest dla mnie jak drugi dom i wiele dla mnie znaczy możliwość rywalizacji w tym mityngu, gdzie mam tak wspaniałych kibiców - oznajmił El Bakkali, cytowany na stronie Diamentowej Ligi.

Sportowcy, którzy poprawią rekordy mityngu w Dausze otrzymają premię w wysokości pięciu tysięcy dolarów. Główna część zawodów odbędzie się w godzinach 20-22.

W związku ze zmianą pierwotnego terminu mityngu w Dausze, tegoroczny cykl Diamentowej Ligi rozpoczął się 16 maja w Szanghaju. Zakończy się dwudniowym finałem w Brukseli w dniach 4-5 września.

Transmisja Diamentowej Ligi w piątek 19 czerwca w Polsacie Sport 1 oraz online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 19:00.

PAP