Dwa razy ćwierćfinał! Biało-Czerwoni tym razem bez medali na ME
Polskie szablistki zajęły szóste miejsce w turnieju drużynowym szermierczych mistrzostw Europy w Antony pod Paryżem. W rywalizacji szpadzistów Biało-Czerwoni uplasowali się na ósmej pozycji.
Szablistki, w składzie: Zuzanna Cieślar, Angelika Wątor, Julia Cieślar (wszystkie Zagłębiowski KS Sosnowiec) i Maria Więckiewicz (UKS Szabla Ząbki), były rozstawione z numerem piątym. W 1/8 finału pokonały Brytyjki 45:32, by w ćwierćfinale przegrać z Włoszkami 43:45.
W spotkaniach o miejsca 5-8 podopieczne trenera Tomasza Dominika, które przed rokiem w Genui wywalczyły srebrny medal, najpierw zwyciężyły Azerki 45:37, a następnie uległy Hiszpankom 41:45.
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Z kolei zespół szpadzistów startował w składzie: Mateusz Antkiewicz (AZS AWF Katowice), Damian Michalak (Piast Gliwice), Piotr Urban (AZS AKF Kraków), Jan Socha (PKSzerm. Warszawa).
Biało-czerwoni, 12. drużyna poprzednich ME, w 1/16 finału wygrali z Chorwatami 38:30, w kolejnej rundzie pokonali drugich przed rokiem Holendrów 29:25, lecz w ćwierćfinale przegrali z Włochami 33:45.
W meczach o miejsca 5-8 zawodnicy trenera Piotra Kiełpikowskiego ulegli kolejno występującym pod flagą neutralną Rosjanom 32:41 oraz Węgrom 31:38.
W sobotę o medale powalczą drużyny florecistek i szablistów.
W Antony polscy szermierze wywalczyli do tej pory dwa medale - wicemistrzem kontynentu został florecista Andrzej Rządkowski, który wywalczył pierwszy medal ME w tej konkurencji od brązu Michała Majewskiego z 2012 roku, a na najniższym stopniu podium stanęła szpadzistka Alicja Klasik.Przejdź na Polsatsport.pl