Głośny powrót do Ekstraklasy! Beniaminek ogłosił transfer

Nowy gracz Wieczystej podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Lederman urodził się 8 maja 2000 roku w Los Angeles. Piłkarską karierę zaczynał w Point Break Soccer Academy. Potem szkolił się w akademii Barcelony. Kolejnymi klubami w jego karierze były KAA Gent i Hakoah Amidar Ramat Gan. Stamtąd na początku 2020 roku przeniósł się do Rakowa Częstochowa i spędził tam 5,5 roku. Przyczynił się do zdobycia dwóch Pucharów Polski oraz mistrzowskiego tytułu. W sumie rozegrał 95 spotkać w PKO BP Ekstraklasie, w których zdobył jedną bramkę.

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Latem ubiegłego roku przeszedł do Maccabi Tel Awiw. Tam miał mało udany sezon - wystąpił tylko w siedmiu meczach izraelskiej ekstraklasy.

Lederman, który posiada oprócz polskiego obywatelstwo Izraela i USA, ma w swoim dorobku jeden występ w reprezentacji Polski U-21, a w marcu 2023 roku otrzymał powołanie od Fernando Santosa do seniorskiej reprezentacji. Nie zaliczył jednak debiutu.

Lederman jest drugim piłkarzem pozyskanym przez Wieczystą tego lata. W czwartek sfinalizowano transfer norweskiego pomocnika Tobiasa Christensena z Rapidu Bukareszt.

Wieczysta w pierwszej kolejce PKO BP Ekstraklasy zmierzy się 24 lipca w Radomiu z Radomiakiem.

PAP