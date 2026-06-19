Górnik nie pęka przed Fenerbahce. "Mogą nas trochę zlekceważyć"

- Wielka marka, mocne nazwiska, mocny klub na mapie Europy. Na pewno to będzie duże wyzwanie - mówi po losowaniu 2. rundy eliminacji LM Szymon Matuszek.

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Górnik mógł trafić w tej fazie na Sturm Graz, ale los sprawił, że pierwszym rywalem Zabrzan w Europie po 8 latach przerwy będzie ekipa wicemistrza Turcji. Fenerbahce do przedostatniej kolejki poprzedniego sezonu walczyło o mistrzostwo, ale musiało uznać wyższość Galatasaray. Teraz klub przechodzi rewolucję. Niedawno wybrany został nowy zarząd, a także ogłoszono nazwisko nowego, "starego" trenera, którym został Ismail Kartal. Do tego aż 10 piłkarzy ekipy ze Stambułu wyjechało na mistrzostwa świata.

Poszczególnym graczom Fenerbahce nie można jednak odmówić klasy. Nazwiska obecne w klubie ze Stambułu robią ogromne wrażenie. Ederson, N'Golo Kante, Marco Asensio - tych zawodników zna każdy kibic piłkarski. Jak do starcia z gwiazdami podchodzi Rafał Janicki, który w przeszłości jako piłkarz Lechii miał okazję zmierzyć się z Leo Messim?

- Kante robi wrażenie, ale sam meczu nie wygra, a Messi może to zrobić. Liczę, że w Fenerbahce nie będzie zawodników grających w podobnym stylu jak Messi - takich, którzy mogą sami wygrać mecz. Tacy gracze są najgroźniejsi - twierdzi obrońca Górnika.

Janicki dodaje: - Piłkarze Fenerbahce mogą nas trochę zlekceważyć. Może podejdą do Górnika trochę sparingowo, może nie będą za bardzo przygotowani i to będzie szansa dla nas, żeby ich "ukłuć" - mówi zawodnik klubu z Zabrza.

Trener Zabrzan Michal Gašparík wtóruje swojemu podopiecznemu. - Fenerbahce nigdy nie było zespołem mocnym "systemowo". Wszystko jest tam oparte na gwiazdach, na jakości indywidualnej. Nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądał ich skład. Będą mieli przygotowania, zobaczymy jak będą prezentować się w sparingach - jaka była wyjściowa jedenastka i kto do nich dołączy. Nie będzie łatwo - zapowiada szkoleniowiec ekipy z Górnego Śląska.

Sama osoba Gašparíka będzie sporym atutem polskiego zespołu. Słowak jest określany jako specjalista od przygotowania zespołu do pojedynczych meczów, co potwierdził m. in. w finale Pucharu Polski z Rakowem oraz ostatnim spotkaniu poprzedniego sezonu Ekstraklasy z Radomiakiem. - Jesteśmy mocni w tych ważnych meczach. Drużyna potrafi się wspiąć na swój najwyższy poziom. I tak to widzę w meczu z Fenerbahce. To będzie kolejny finał. Zawodnicy będą odpowiednio nastawieni do tego meczu - mówi Matuszek.

W podobnym tonie wypowiada się Janicki. - Michal Gašparík ma to doświadczenie w graniu co 3, 4 dni. Wie, jak rozkładać treningi. Wie, jak do tego podejść w rotacji zawodników - twierdzi obrońca. Co na to szkoleniowiec? - Chcę wykorzystać to doświadczenie, bo to jest zupełnie coś innego niż cykl przygotowań od soboty do soboty. Wierzę, że mamy know-how - mówi.

W przeciwieństwie do Fenerbahce, Górnik nie jest stałym bywalcem europejskich salonów. Po raz ostatni Zabrzanie walczyli o puchary w eliminacjach w 2018 roku, kiedy musieli uznać wyższość Trencina. Jednym z niewielu ludzi będących wciąż w Górniku i pamiętających ten dwumecz jest Matuszek. Były kapitan klubu z Zabrza, jest teraz asystentem Gašparíka.

- Z Trencinem graliśmy pierwszy mecz u siebie, zremisowaliśmy, mimo tego, że mieliśmy kilka okazji do tego, by wygrać. Na ich terenie nie było już tak dobrze i polegliśmy. Teraz mamy odwrotną sytuację. Najpierw gramy na wyjeździe, rewanż przed naszymi kibicami, gdzie czujemy się najmocniejsi. Myślę, że to nasza duża przewaga - zaznacza Matuszek.

Jaki jest cel minimum Górnika w Europie w sezonie 2026/2027? - Wszyscy marzymy o grupie. Na razie musimy się jednak koncentrować na tym dwumeczu. Moim małym celem jest to, żebyśmy grali o coś w rewanżu - mówi na miesiąc przed dwumeczem z Fenerbahce trener Gašparík.

Rozmowy z piłkarzami i członkami sztabu szkoleniowego Górnika w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport