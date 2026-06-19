Iran składa skargę do FIFA! "To dla nas katastrofa"

Kilku działaczy irańskiej federacji przed mundialem nie otrzymało wiz amerykańskich i musiało zostać w kraju, a ekipa w ostatniej praktycznie chwili zmieniła swój ośrodek pobytowy, przenosząc go do Tijuany w Meksyku. Z kolei przed pierwszym spotkaniem w mundialu z Nową Zelandią (2:2) w Inglewood pod Los Angeles wpuszczono ekipę do Stanów Zjednoczonych jeden dzień przed meczem, a federacja wnioskowała o dwa.

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"Te ograniczenia są sprzeczne z zasadą równych warunków dla wszystkich uczestniczących drużyn i mogą zaszkodzić naszym przygotowaniom" – argumentowano w przekazanym mediom oświadczeniu federacji.

"W związku z tym federacja oficjalnie wyrazi swoje niezadowolenie i złoży formalną skargę do FIFA za pośrednictwem odpowiednich kanałów" – dodano.

Selekcjoner reprezentacji Iranu Amir Ghalenoei po pierwszym meczu ocenił, że jego zespół jest najgorzej traktowany spośród wszystkich uczestników mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, a po końcowym gwizdku ekipa dostała nakaz natychmiastowego opuszczenia terenu Stanów Zjednoczonych.

Na niedzielę zaplanowany jest mecz Iranu z Belgią, również w Inglewood koło Los Angeles, a Iran nie dostał zgody na przylot dwa dni wcześniej.

"Sztab szkoleniowy ponownie ustalił harmonogram, zgodnie z którym drużyna powinna przybyć do każdego miasta-gospodarza dwa dni przed spotkaniem i wrócić do bazy dzień po meczu, aby zapewnić optymalne przygotowanie sportowe i fizyczne' – tłumaczyła irańska federacja.

Spotkaniu towarzyszyły protesty i napięcia polityczne w związku z konfliktem między Iranem z jednej a Izraelem i USA z drugiej strony. Kilka dni temu Teheran i Waszyngton podpisały tymczasowe memorandum, mające na celu zakończenie wojny i ponowne otwarcie cieśniny Ormuz.

- Nie dali nam nawet czasu na odpoczynek. Po meczu powiedzieli: "Musicie natychmiast wyjechać". Dla nas czas na odpoczynek jest bardzo ważny, ale wymaga się od nas, żebyśmy wsiedli do samolotu i wrócili do naszej bazy w Tijuanie. To naprawdę jest problem - nie ukrywał.

Szkoleniowiec, a także kapitan zespołu Mehdi Taremi, byli też rozżaleni, że nie ma z nimi kilku członków sztabu trenerskiego i prezesa rodzimej federacji, którzy nie otrzymali wiz.

- FIFA chyba powinna nas bardziej wesprzeć. To wszystko jest dla nas katastrofą - powiedział Taremi.

PAP