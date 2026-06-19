Japonia niepokonana, a Dominikana wciąż bez zwycięstwa! Za nami piątek w VNL
Siatkarki reprezentacji Japonii kontynuują zwycięską serię w Lidze Narodów - w filipińskim Pasig City wygrały z Czeszkami 3:0 i mają dokładnie taki sam bilans jak prowadząca Brazylia. Polki w piątek miały dzień odpoczynku, a w sobotę zmierzą się z Holandią, która pokonała Ukrainę 3:0.
Belgia - Niemcy. Skrót meczu
Francja - Chiny. Skrót meczu
Bułgaria - Kanada. Skrót meczu
Japonia - Czechy. Skrót meczu
Ukraina - Holandia. Skrót meczu
Dominikana - Serbia. Skrót meczu
Piątkowe starcia nie przyniosły zaskakujących wyników, a większość reprezentacji z czołówki, poza Japonią, miały dzień przerwy. Azjatki zanotowały szóste zwycięstwo, ale Czeszki wysoko postawiły poprzeczkę, a w trzeciej partii przy stanie 25:24 nie wykorzystały piłki setowej. Po wideoweryfikacji sędziowie przyznali punkt Japonkom, które potem skończyły dwie kolejne akcje.
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Bez zwycięstwa pozostają siatkarki Dominikany, które tym razem nie sprostały Serbii przegrywając 0:3.
Polki w sobotę w samo południe zmierzą się z Holandią, a na zakończenie turnieju w Bangkoku zagrają z Kanadą.
Turniej finałowy odbędzie się w Makau w dniach 22-26 lipca. Awans uzyska siedem najlepszych zespołów z tabeli po fazie zasadniczej plus gospodarz – Chiny. Ostatni zespół zostanie zdegradowany, a jego miejsce zajmie drużyna legitymująca się najwyższym miejscem w międzynarodowym rankingu, która nie uczestniczy w tegorocznej edycji LN.
Tytułu bronią Włoszki.Przejdź na Polsatsport.pl