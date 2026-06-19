Jest skarga do FIFA ws. decyzji Marciniaka! Poszło o brak czerwonej kartki

Piłka nożna

Algierska Federacja Piłkarska (FAF) po przegranym meczu mistrzostw świata z Argentyną (0:3) złożyła oficjalne odwołanie do FIFA, kwestionując fakt, że Lionel Messi nie otrzymał czerwonej kartki za atak na rywala. Arbitrem spotkania był Szymon Marciniak.

Sędzia piłkarski w czarnym stroju z numerem '8' na koszulce stoi na boisku, rozkładając ręce. W tle widać piłkarza w zielonej koszulce z numerem '19'.
fot: PAP
Szymon Marciniak

Duże emocje wzbudza sytuacja z 31. minuty meczu Argentyna - Algieria, gdy Messi trafił Aissę Mandiego w łydkę. 38-latek nie został napomniany przez sędziego, a część ekspertów sędziowskich uważało, że za ten atak powinien nawet zostać usunięty z boiska. Nagranie przedstawiające tę sytuację stało się viralem w portalach społecznościowych na całym świecie oraz przedmiotem kontrowersji sędziowskich.

 

ZOBACZ TAKŻE: Mecze MŚ 2026 dzisiaj - 19.06. Kto gra? O której godzinie?

 

FAF w odwołaniu do FIFA wskazała incydent z udziałem Messiego oraz sytuację z 74. minuty, gdy Alexis Mac Allister trafił łokciem Ibrahima Mazę. Pomocnik po uderzeniu w twarz dłuższą chwilę leżał na murawie, lecz nie spotkało się to z reakcją sędziego głównego i asystenta VAR Tomasza Kwiatkowskiego.

 

W centrum skargi znajduje się sędzia Marciniak, oskarżony przez Algierczyków o podjęcie błędnej decyzji, która znacząco wpłynęła na wynik meczu grupy J.

 

Messi w meczu z Algierią zdobył trzy gole i z dorobkiem 16 jest najlepszym strzelcem w historii mistrzostw świata, ex aequo z Niemcem Miroslavem Klose. Argentyńczyk debiutował w 2006 roku, a tegoroczny turniej w Kanadzie, USA i Meksyku jest szóstym mundialem, w którym uczestniczy.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ALGIERIAARGENTYNALEO MESSILIONEL MESSIMISTRZOSTWA ŚWIATAMISTRZOSTWA ŚWIATA 2026MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJMISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ 2026MŚ 2026PIŁKA NOŻNASZYMON MARCINIAK
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Przed nimi mecz o wszystko na mundialu. "Jeszcze żyjemy"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 