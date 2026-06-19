Klamka zapadła! Najbardziej utytułowany piłkarz w historii odejdzie z Legii

Władze Legii zdecydowały o zakończeniu współpracy z Jędrzejczykiem. W minionym sezonie obrońca wystąpił w 17 spotkaniach. Klub zapowiedział, że oficjalne pożegnanie zawodnika zostało zaplanowane na początek nowych rozgrywek.

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Zawodnik pochodzący z Dębicy opuści Łazienkowską jako najbardziej utytułowany piłkarz w historii Legii Były reprezentant Polski wywalczył z nią sześć tytułów mistrza kraju, siedem Pucharów Polski oraz jeden Superpuchar. Zapisał się w kronikach także jako najstarszy strzelec gola dla "Wojskowych" - w dniu zdobycia bramki miał dokładnie 37 lat, 9 miesięcy i 6 dni.

Karierę w zespole z Warszawy zakończy z bilansem 419 występów, 11 goli i 15 asyst. Ten wynik daje mu drugie miejsce w klubowej klasyfikacji wszech czasów pod względem liczby rozegranych meczów. Ustępuje on jedynie Lucjanowi Brychczemu (452 spotkania). Ponadto jest trzecim najstarszym zawodnikiem, który kiedykolwiek zagrał w barwach Legii.