Kolejny świetny mecz gospodarzy MŚ! Pewny awans do fazy pucharowej

Obydwie reprezentacje wygrały swoje spotkania pierwszej kolejki mistrzostw świata. Gospodarze turnieju zrobili dobre wrażenie, wygrywając wysoko z Paragwajem. Australijczycy sprawili z kolei sporą niespodziankę, triumfując nad Turcją. Mecz w Seattle miał wyłonić lidera grupy D po drugiej kolejce.

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Inicjatywę w pierwszej połowie mieli Amerykanie, którzy tworzyli liczne sytuacje pod bramką Beacha. To oni wyszli na prowadzenie w 11. minucie, a do własnej siatki trafił Cameron Burgess. Kilka minut przed zejściem piłkarzy do szatni na 2:0 trafił Alex Freeman. Po nerwowej chwili oczekiwania VAR potwierdził drugą bramkę dla USA, które miało komfortową sytuację przed drugą częścią meczu.

W niej Australijczycy mieli swoje szanse, których nie potrafili jednak wykorzystać. Tony Popovic szukał nowych możliwości, wpuszczając na murawę zmienników, ale nawet oni nie odmienili losów spotkania. USA triumfowało 2:0 i awansowało do 1/16 finału mundialu.

USA - Australia 2:0 (2:0)

Bramki: Cameron Burgess (11' sam.), Alexander Freeman (43')

USA: Freese - Freeeman, Richards, Ream, Robinson (80' Trusty) - McKennie (90+6' Reyna), Adams, Tillman - Dest (80' Scally), Pepi (74' Berhalter), Balogun

Australia: Beach - Italiano, Circati, Souttar, Burgess (46' Geria), Bos - Leckie (61' Volpato), O' Neill, Okon-Engstler (78' Irvine), Velupillay (46' Metcalfe) - Toure (46' Irankunda).

Sędzia: Felix Zwayer.

psl, Polsat Sport