KSW 119: Karta walk. Kto walczy?
Już w najbliższą sobotę odbędzie się gala KSW 119 w Radomiu. Kto zawalczy na KSW 119? Jak wygląda karta walk? Fani zobaczą w klatce m.in. mistrza kategorii piórkowej Patryka Kaczmarczyka czy Arkadiusza Wrzoska.
Podczas gali w Radomiu zobaczymy dziesięć walk w formule MMA. W walce wieczoru mistrz kategorii piórkowej Patryk Kaczmarczyk zmierzy się z Leo Brichtą.
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Ponadto dojdzie do starcia na szczycie wagi ciężkiej, w którym zmierzą się dwaj byli pretendenci do pasa - Arkadiusz Wrzosek oraz Stefan Vojcak. Do klatki powrócą również Andrzej Grzebyk, Damian Janikowski czy Daniel Rutkowski. Jak wygląda karta walk?
KSW 119: Karta walk. Kto walczy?
Patryk Kaczmarczyk - Leo Brichta - walka o pas kategorii piórkowej
Arkadiusz Wrzosek - Stefan Vojcak
Daniel Rutkowski - Danu Tarchila
Andrzej Grzebyk - Tymoteusz Łopaczyk
Damian Janikowski - Wiktor Zalewski
Konrad Rusiński - Adam Masajew
Souheil Kaouchen - Kacper Wróbel
Michal Martinek - Marek Samociuk
Piotr Kacprzak - Slimen Hassaini
Piotr Chudzik - Predrag Bozović
Gala KSW 119 odbędzie się w sobotę 20 czerwca w RCS w Radomiu.Przejdź na Polsatsport.pl