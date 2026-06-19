Podczas gali w Radomiu zobaczymy dziesięć walk w formule MMA. W walce wieczoru mistrz kategorii piórkowej Patryk Kaczmarczyk zmierzy się z Leo Brichtą.

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Ponadto dojdzie do starcia na szczycie wagi ciężkiej, w którym zmierzą się dwaj byli pretendenci do pasa - Arkadiusz Wrzosek oraz Stefan Vojcak. Do klatki powrócą również Andrzej Grzebyk, Damian Janikowski czy Daniel Rutkowski. Jak wygląda karta walk?

KSW 119: Karta walk. Kto walczy?

Patryk Kaczmarczyk - Leo Brichta - walka o pas kategorii piórkowej

Arkadiusz Wrzosek - Stefan Vojcak

Daniel Rutkowski - Danu Tarchila

Andrzej Grzebyk - Tymoteusz Łopaczyk

Damian Janikowski - Wiktor Zalewski

Konrad Rusiński - Adam Masajew

Souheil Kaouchen - Kacper Wróbel

Michal Martinek - Marek Samociuk

Piotr Kacprzak - Slimen Hassaini

Piotr Chudzik - Predrag Bozović

Gala KSW 119 odbędzie się w sobotę 20 czerwca w RCS w Radomiu.

HP, Polsat Sport