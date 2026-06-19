Legia o krok od zwycięstwa! "Będzie jeszcze ciężej"

W piątym meczu decydującej rozgrywki play off Warszawianie wyszarpali na własnym parkiecie zwycięstwo 84:80. Przez większą cześć meczu przegrywali, nawet różnicą 13 punktów (19:32).

- Pod względem fizycznym to był najtrudniejszy mecz finału, bo piąty w krótkim czasie. Wszyscy już czujemy zmęczenie, także podróżami, które nie są krótkie. Było widać w końcówce niemoc ofensywną Zastalu, jak naszą w pierwszej połowie. Nóg już nie ma, to wszystko, co robimy bierze się już z przepony. Kto w pewnym momencie ma więcej sił, ten może wyjść na prowadzenie - powiedział PAP kapitan Legii Michał Kolenda.

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Decydująca była czwarta kwarta, wygrana 22:13, a w niej twardsza defensywa gospodarzy i akcje dwóch amerykańskich obwodowych - Dominika Brewtona i Jayvona Gravesa. Pierwszy uzyskał w niej 12 punktów (z 21 w meczu) i miał pięć istotnych zbiórek (łącznie dziewięć). Jego rodak zakończył spotkanie z dorobkiem 13 pkt, w tym ośmiu zdobytych z perfekcyjnie wykonywanych rzutów wolnych.

Kapitan Legii spodziewa się jeszcze trudniejszego spotkania numer sześć w Zielonej Górze. Przed rokiem Legia zdobyła złoto pokonując PGE Start Lublin 4-3, a ostatni pojedynek wielkiego finału wygrała na wyjeździe.

- Będzie jeszcze ciężej. Przez cały mecz czeka nas bitwa z zawodnikami z Zielonej Góry, jak to było w Warszawie. Na tym etapie walki liczą się detale. Nie myślimy, że nogi już nas nie niosą. Najważniejsza będzie tak naprawdę głowa, żeby wyjść z dobrą energią na bardzo fizyczną walkę i nie nastawiać się, że to będzie ostatni mecz finału - dodał.

Rozgrywający Legii Andrzej Pluta przyznał natomiast z humorem: - Nie ma już nóg, nie ma przepony. Zostało serce.

W środę szczególnie trudno przychodziło mu radzenie sobie z fizyczną defensywą Zastalu. Reprezentant Polski, który wcześniej był liderem punktowym Legii, trafił tylko jeden z dziewięciu rzutów, zdobył siedem punktów i miał pięć asyst.

Zielonogórzanie, którzy do swojego miasta wrócili w czwartek samolotem, także mają świadomość, że czeka ich najtrudniejszy mecz, w którym najważniejsza będzie właśnie sfera mentalna. Arkadiusz Miłoszewski, szkoleniowiec Zastalu, który dotarł do finału z siódmej pozycji po meczach fazy play in (po sezonie zasadniczym drużyna nie była pewna udziału w play off), zwrócił na to uwagę po przegranym spotkaniu.

- Stanęliśmy zupełnie, nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim mentalnie. Żeby wygrywać w finale z takim rywalem jak Legia, trzeba się poświęcić, krwawić, trzeba gryźć parkiet - ocenił.

Zdaniem 32-letniego Filipa Matczaka, rodowitego Zielonogórzanina, jego zespół musi odbudować się psychicznie.

- Głowy muszą przede wszystkim zapracować, jak najszybciej. Oczywiście, ważna jest regeneracja, aspekt fizyczny, ale to głowa ma nam mówić, że przetrwamy, że mamy walczyć - powiedział PAP Matczak, który jest jednym z dwóch koszykarzy Zastalu grającym w masce z powodu złamanego nosa (drugim jest kapitan drużyny Andrzej Mazurczak).

Były kadrowicz w koszykówce tradycyjnej i odmianie 3x3, w której wystąpił na igrzyskach w Paryżu, uważa, że korekty w taktyce i nowe pomysły sztabu szkoleniowego mogą zaważyć na końcowym wyniku szóstego pojedynku o złoto.

- Na pewno trenerzy znajdą kolejne nowe pomysły, zmienią detale taktyczne, dzięki którym na boisku można będzie sobie ułatwić walkę i pomóc nawzajem. Czy nam się to uda wcielić w życie? Zawsze poznaje się jakość zawodników, zespołu po tym, jak reaguje na takie zmiany - podkreślił.

Mecz numer sześć, być może ostatni w tym sezonie, odbędzie się w piątek w Zielonej Górze (godz. 20.15). W przypadku remisu 3-3, decydujące spotkanie rozegrane zostanie w niedzielę Warszawie (godz. 19).

Orlen Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa. Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Orlen Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 19:45.

PAP