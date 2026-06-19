Liga Narodów siatkarek 2026. Wyniki i skróty meczów - piątek 19.06 (WIDEO)

Siatkówka

Trwa drugi tydzień Ligi Narodów siatkarek. W piątek rozegrane zostaną kolejne spotkania. Liga Narodów siatkarek, sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów - piątek 19 czerwca.

Grupa siedmiu zawodniczek siatkarskich w białych i granatowych strojach sportowych tworzy krąg na boisku, trzymając się nawzajem w geście jedności i skupienia.
fot. VNL
Siatkarki w akcji podczas Ligi Narodów siatkarek

Ósma edycja Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywana między 3 czerwca i 26 lipca. Rywalizuje w niej osiemnaście reprezentacji. Ankara, Pasig City i Bangkok to miasta, które goszczą siatkarki podczas drugiego tygodnia zmagań (17-21 czerwca).

 

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Polskie siatkarki na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów w Bangkoku pokonały Bułgarię 3:0. To czwarte zwycięstwo drużyny Stefana Lavariniego w piątym meczu w rozgrywkach VNL 2026.

 

Dzień później Biało-Czerwone miały już więcej problemów. Po bardzo emocjonującym starciu triumfowały jednak nad reprezentacją Ukrainy 3:1

 

Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Liga Narodów siatkarek - wyniki meczów (piątek 19.06):

2026-06-19: Dominikana – Serbia 0:3 (19:25, 23:25, 18:25)
2026-06-19: Ukraina – Holandia (piątek, godzina 11.45; transmisja – Polsat Sport 1)
2026-06-19: Japonia – Czechy (piątek, godzina 13.45; transmisja –Polsat Sport Extra 1)
2026-06-19: Francja – Chiny (piątek, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)
2026-06-19: Bułgaria – Kanada (piątek, godzina 15.15; transmisja – Polsat Sport Extra 2)
2026-06-19: Belgia – Niemcy (piątek, godzina 18.15; transmisja – Polsat Sport Extra 1)

Polsat Sport
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