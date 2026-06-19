Liga Narodów siatkarek 2026. Wyniki i skróty meczów - piątek 19.06 (WIDEO)

Ósma edycja Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywana między 3 czerwca i 26 lipca. Rywalizuje w niej osiemnaście reprezentacji. Ankara, Pasig City i Bangkok to miasta, które goszczą siatkarki podczas drugiego tygodnia zmagań (17-21 czerwca).

ZOBACZ TAKŻE: Transferowy hit w siatkarskiej lidze. "Jedno z największych nazwisk w historii rozgrywek"

Polskie siatkarki na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów w Bangkoku pokonały Bułgarię 3:0. To czwarte zwycięstwo drużyny Stefana Lavariniego w piątym meczu w rozgrywkach VNL 2026.

Dzień później Biało-Czerwone miały już więcej problemów. Po bardzo emocjonującym starciu triumfowały jednak nad reprezentacją Ukrainy 3:1.

Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Liga Narodów siatkarek - wyniki meczów (piątek 19.06):

2026-06-19: Dominikana – Serbia 0:3 (19:25, 23:25, 18:25)

2026-06-19: Ukraina – Holandia (piątek, godzina 11.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-06-19: Japonia – Czechy (piątek, godzina 13.45; transmisja –Polsat Sport Extra 1)

2026-06-19: Francja – Chiny (piątek, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-06-19: Bułgaria – Kanada (piątek, godzina 15.15; transmisja – Polsat Sport Extra 2)

2026-06-19: Belgia – Niemcy (piątek, godzina 18.15; transmisja – Polsat Sport Extra 1)

Polsat Sport