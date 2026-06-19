Magazyn Polskiego Sportu i benefis Piotra Michalskiego. Transmisja TV i stream online

Dwa tygodnie temu zaskoczył świat polskiego sportu i w wieku trzydziestu jeden lat zakończył profesjonalną karierę a teraz odwiedzi nas w kolejnym "Magazynie Polskiego Sportu". Piotr Michalski - bo o nim mowa - pozostał na szczęście przy łyżwiarstwie szybkim i wcielił się w rolę asystenta trenera kadry sprinterów - Artura Wasia. Urodzony w Sanoku wybitny panczenista to medalista MŚ i ME oraz trzykrotny olimpijczyk, któremu do podium w Pekinie zabrakło 0,08 sekundy na 1000 metrów i... 0.03 na 500 metrów.

Po benefisie Piotra Michalskiego, dla którego szykujemy pewne niespodzianki, w drugiej części programu gośćmi Aleksandry Szutenberg będą drużynowa mistrzyni świata a obecnie prezes Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego - Anna Bajan oraz czwarta zawodniczka ubiegłorocznych MŚ w Kownie i nasza nadzieja na olimpijski sukces w Los Angeles - Małgorzata Karbownik. Tematem rozmowy będą rewolucyjne zmiany w tej dyscyplinie, czyli zastąpienie jazdy konnej torem przeszkód i połączenie strzelania i biegu w tak zwany "laser run".



Na dwa dni przed startem kwalifikacji na Wimbledonie - które będziemy pokazywać na sportowych antenach Polsatu - wrócimy do niedawnego triumfu Kamila Majchrzaka w s-Hertogenbosch oraz przyznania dzikiej karty finalistce French Open - Mai Chwalińskiej. Na brak sukcesów nie mogą ostatnio narzekać również nasi kajakarze i kajakarki oraz Jeremy Sochan, którego Basket Cup odwiedziliśmy z kamerą Polsatu Sport.



Powiemy także o powrocie Apoloniusza Tajnera na fotel prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, nowej misji Tomasza Sikory, a więc kandydowaniu na prezesa Polskiego Związku Biathlonu oraz klęsce prezesa Radosława Piesiewicza w głosowaniach na Zgromadzeniu Sprawozdawczym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.



Magazyn Polskiego Sportu w sobotę o 10.00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Polsat Sport