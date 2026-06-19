Makabryczne sceny na MŚ! Zaskakujące doniesienia ekspertów

Piłkarskie mistrzostwa świata nabierają rozpędu. W nocy z 18 na 19 czerwca Kanada pokonała w swoim drugim meczu grupowym 6:0 Katar, którego zawodnicy otrzymali aż dwie czerwone kartki.

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Jednym z ukaranych był Assim Omer Madibo. W 53. minucie zahaczył od tyłu Ismaela Kone. Noga kanadyjskiego zawodnika wygięła się w nienaturalny sposób i co oczywiste - musiał opuścić boisko.

Faul nie wyglądał jednak na tyle groźnie, aby Kone wyszedł z niego z aż tak poważnymi problemami. Pomocnik doznał bowiem złamania kości strzałkowej i piszczelowej.

Zdarzenie to przykuło również uwagę ekspertów w tej dziedzinie. Piszą, że dochodzi do tego, gdy już wcześniej ma się do czynienia z chorobą lub stanem osłabiającym kość, co ułatwia złamanie. Mowa o guzie, infekcji lub zaburzeniu metabolicznym kości.

Ismaël Koné



As I initially had suspected and feared, Canada’s Koné is confirmed to have suffered a fracture of the fibula and tibia of his left leg.



He is reportedly undergoing surgery now.



I wonder if this is a possible pathological fracture, specifically of the tibia.



This… https://t.co/J7YAIYHNx9 pic.twitter.com/uDT3DTAsdF — Jesse Morse, M.D. (@DrJesseMorse) June 19, 2026

Rzecz jasna, dla 24-letniego Kone to koniec tegorocznych mistrzostw. Czeka go około cztery-sześć miesięcy przerwy. Jego koledzy z reprezentacji natomiast ostatnie spotkanie grupowe rozegrają 24 czerwca przeciwko Szwajcarii. Stawką będzie pierwsza lokata w tabeli.

Polsat Sport