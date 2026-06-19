Makabryczne sceny na MŚ! Zaskakujące doniesienia ekspertów
Kanada pokonała 6:0 Katar w drugim meczu obu tych drużyn na mistrzostwach świata. Spotkanie przedwcześnie zakończył Ismael Kone, który doznał złamania kości strzałkowej i piszczelowej. Faul na pomocniku nie wyglądał jednak na tyle groźnie, by ten wyszedł z niego z aż tak wielkimi problemami. Głos zabrali eksperci.
Piłkarskie mistrzostwa świata nabierają rozpędu. W nocy z 18 na 19 czerwca Kanada pokonała w swoim drugim meczu grupowym 6:0 Katar, którego zawodnicy otrzymali aż dwie czerwone kartki.
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Jednym z ukaranych był Assim Omer Madibo. W 53. minucie zahaczył od tyłu Ismaela Kone. Noga kanadyjskiego zawodnika wygięła się w nienaturalny sposób i co oczywiste - musiał opuścić boisko.
Faul nie wyglądał jednak na tyle groźnie, aby Kone wyszedł z niego z aż tak poważnymi problemami. Pomocnik doznał bowiem złamania kości strzałkowej i piszczelowej.
Zdarzenie to przykuło również uwagę ekspertów w tej dziedzinie. Piszą, że dochodzi do tego, gdy już wcześniej ma się do czynienia z chorobą lub stanem osłabiającym kość, co ułatwia złamanie. Mowa o guzie, infekcji lub zaburzeniu metabolicznym kości.
Rzecz jasna, dla 24-letniego Kone to koniec tegorocznych mistrzostw. Czeka go około cztery-sześć miesięcy przerwy. Jego koledzy z reprezentacji natomiast ostatnie spotkanie grupowe rozegrają 24 czerwca przeciwko Szwajcarii. Stawką będzie pierwsza lokata w tabeli.Przejdź na Polsatsport.pl