Małysz ustawił wysoko poprzeczkę. Wicepremier zareagował. “Będę stale zwiększał tę liczbę”

Przy okazji święta wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak Kamysz podpisał z prezesem Krajowego Zrzeszenia LZS Jarosławem Rzepą porozumienie o współpracy między CWZS a LZS na rzecz rozwoju sportu, animacji kultury fizycznej.



LZS-y zrzeszają ponad pięć tysięcy klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej. Z kolei w CWZS-ie służy i trenuje coraz liczniejsza elita naszych sportowców, którzy zdobywają większość medali, jakie Polska przywozi z imprez rangi IO, MŚ i ME.



- Jestem bardzo szczęśliwy z okazji tej uroczystości, bo Centralny Wojskowy Zespół Sportowy to część mojego życia i dzisiejsza funkcja, jaką sprawuję, a przez 10 lat szefowałem Ludowym Zespołom Sportowym. Współpraca między tymi organizacjami jest jak najbardziej logiczna. Jedno wyrasta z drugiego. Ci, którzy wyrosną w LZS-ach, za chwilę przechodzą do Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego i zostają żołnierzami Wojska Polskiego. Tak Wojtek Nowicki, czy Klaudia Zwolińska, z którymi przed chwilą rozmawiałem. Klaudia w mundurze wojsk lądowych, Wojtek w mundurze Marynarki Wojennej RP - powiedział Polsatowi Sport wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.



- To wszystko buduje etos, patriotyzm, uczucie wspólnoty - to dla sportu jest nieodzowne. Wojsko się musi angażować. Widać po liczbie medali. Szczególnie na igrzyskach olimpijskich, większość medali zdobyli sportowcy-żołnierze, z jedynym złotym medalem w Paryżu Aleksandry Mirosław. Tym bardziej jesteśmy bardzo szczęśliwi, że te dwie organizacje się zbliżają do siebie i jedna z drugiej wyrasta - dodał szef MON-u.

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Gościem honorowym na uroczystości był poseł na Sejm RP i świeżo upieczony prezes PZN Apoloniusz Tajner. Jego poprzednik Adam Małysz, w samej końcówce prezesury w Polskim Związku Narciarskim, podpisał dokumenty o współpracy z CWZS-em. Przy okazji wyraził nadzieję, że liczba sportowców-żołnierzy wzrośnie z niemal 230 do 500. Czy faktycznie jest na to szansa?

- Będziemy wspierać szczególnie te sporty, które są przydatne w służbie wojskowej, jak sporty walki, wymagające dużej wytrzymałości, lekkoatletyka, czy sporty niszowe, które nie miałyby szans na rozwój, gdyby nie to, że są stypendia, ale z drugiej strony też żołd żołnierski, który daje szanse na przyzwoite tam, gdzie nie ma sponsorów. Dopóki nie ma medali na igrzyskach, czasem nikt nie wie, że te sporty są dyscyplinami olimpijskimi. My to będziemy promować, w związku tym będę zwiększał liczbę żołnierzy w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym - zapewnił nas wicepremier i szef MON-u W. Kosiniak-Kamysz.

Klaudia Zwolińska celuje w MŚ w Oklahomie i IO w Los Angeles

Jednym z okrętów flagowych CWZS-u jest starszy szeregowy specjalista Klaudia Zwolińska. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża, dwukrotna mistrzyni świata w ubiegły weekend zajęła trzecie miejsce podczas PŚ w konkurencji K1 w Augsburgu.

- Bardzo lubię to połączenie żołnierza i sportowca. Te role się się bardzo uzupełniają. Mamy podobne cechy, prezentujemy na co dzień podobne wartości. I to jest piękne. Dopiero jak się zostanie żołnierzem, to zupełnie inaczej brzmi Mazurek Dąbrowskiego, gdy słyszy się go stojąc na podium, tak jak ja w ubiegłym roku, zdobywając złote medale mistrzostw świata. Czułam wówczas dumę, że jestem żołnierzem - nie kryła Klaudia.

Kilka miesięcy temu zamieniła rodzinny Nowy Sącz na Kraków, w którym na co dzień trenuje. Przeprowadzka pod Wawel to dla niej także szansa na większe promowanie slalomu kajakowego. Jak wychodzi jej ta misja?



- Bardzo dobrze. Planujemy już konkretne działania. O szczegółach nie mogę jeszcze mówić, bo wkrótce nastąpi oficjalne ogłoszenie. W sierpniu czeka nas bardzo fajna impreza, na którą wkrótce będę zapraszać poprzez moje medioa społecznościowe i nie tylko. Ta impreza będzie promować moją dyscyplinę, kojarzyć ją z Krakowem, torem na ul. Kolnej, z Małopolską. Małopolska ma się kojarzyć z moją dyscypliną, bo przecież ten region jest tak naprawdę kolebkę polskiego slalomu kajakowego. Zatem gdzie jak nie tam? Działam ostro, dużo się dzieje – zapewnia nas Klaudia.

- Aktywuję też projekt “Na Fali”, na którym będę miała wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, zatem będzie się cały czas działo, ale należy pamiętać, że nadal jestem aktywnym sportowcem, więc koncentruję się także na treningach i startach - dodała.



Choć jeszcze czujemy smak wicemistrzostwa olimpijskiego Zwolińskiej z Paryża, Klaudia musi myśleć o kwalifikacjach do kolejnych igrzysk w Los Angeles, w trakcie których kajakarze będą rywalizować w Oklahoma City.

- Zdecydowanie, kolejne igrzyska to jest mój cel, ale najpierw czekają mnie mistrzostwa świata, które są kluczowe. Teraz prowadzę właśnie bezpośrednie przygotowania do MŚ, które są w Oklahomie, w miejscu ciężkim o logistykę, organizację takich zawodów. Wylatuję już 4 lipca. Dla nas będą to wymagające starty. Jednocześnie muszę myśleć o kwalifikacji olimpijskiej, więc taktyka przed startami w Pucharze Świata jest zupełnie inna niż zazwyczaj - opowiedziała o swych planach.

Szeregowy Damian Żurek wakacje ma już za sobą. "Służba Polsce w wojsku to powód do dumy"

Sztandarowym przykładem sportowca-żołnierza jest także czołowy sprinter świata w łyżwiarstwie szybkim szeregowy Damian Żurek.

- Służba ojczyźnie w Wojsku Polskim to dla mnie ogromna duma. Pochodzę z Tomaszowa Mazowieckiego i mam wspomnienia z dzieciństwa na ten temat. Gdy widziałem szkolących się żołnierzy, marzyłem o tym, by móc połączyć sport z wojskiem. Dzięki Centralnemu Wojskowemu Zespołowi Sportowemu to się udało. Cieszę się, że mogę startować z Białym Orłem na piersi jako żołnierz, Polak i z dumą reprezentować nasz kraj - powiedział nam trzykrotny mistrz Europy i czwarty sprinter IO w Paryżu na dystansach 500 i 1000 m.



Damianowi Żurkowi ani w głowie wakacje. Wyciska siódme poty w przygotowaniach do nowego sezonu.

- Dwa tygodnie luźniejsze już za mną. Teraz wróciliśmy do ciężkiego treningu. Jestem po pierwszym zgrupowaniu w Tomaszowie Lubelskim. Przygotowania idą pełną parą, praca trwa na pełnych obrotach – nie kryje Żurek.