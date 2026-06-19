Mecze MŚ 2026 dzisiaj - 20.06. Kto gra? O której godzinie?
Sobota 20 czerwca to kolejny dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze MŚ - 20.06. Kto gra? O której godzinie? Godziny meczów mundialu - kiedy grają?
Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
W czwartek rozpoczęła się druga kolejka fazy grupowej. W sobotę czekają nas kolejne emocje. Przed nami aż pięć spotkań. Zobaczymy m.in. reprezentacje Brazylii, Holandii czy Niemiec.
MŚ 2026: Mecze 20.06. Kto gra? Godziny meczów:
Grupa C: Szkocja - Maroko (0.00, Boston/Foxborough)
Grupa C: Brazylia - Haiti (3.00, Filadelfia)
Grupa D: Turcja - Paragwaj (6.00, San Francisco/Santa Clara)
Grupa F: Holandia - Szwecja (19.00, Houston)
Grupa E: Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej (22.00, Toronto)
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