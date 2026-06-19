Mecze MŚ 2026 dzisiaj - 20.06. Kto gra? O której godzinie?

Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

W czwartek rozpoczęła się druga kolejka fazy grupowej. W sobotę czekają nas kolejne emocje. Przed nami aż pięć spotkań. Zobaczymy m.in. reprezentacje Brazylii, Holandii czy Niemiec.

MŚ 2026: Mecze 20.06. Kto gra? Godziny meczów:

Grupa C: Szkocja - Maroko (0.00, Boston/Foxborough)

Grupa C: Brazylia - Haiti (3.00, Filadelfia)

Grupa D: Turcja - Paragwaj (6.00, San Francisco/Santa Clara)

Grupa F: Holandia - Szwecja (19.00, Houston)

Grupa E: Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej (22.00, Toronto)

Polsat Sport