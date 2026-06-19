Meksyk pewny awansu do fazy pucharowej. Wystarczyło skromne zwycięstwo

Meksykanie pokonali w pierwszej kolejce 2:0 Republikę Południowej Afryki, więc aby zapewnić sobie awans do fazy pucharowej, potrzebowali zwycięstwa z Koreą Południową. Azjaci byli jednak w podobnej sytuacji - przed tygodniem ograli bowiem 2:1 Czechy.

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W pierwszej połowie spotkania żadna z drużyn nie zdecydowała się na nadmierne ryzyko. Mecz toczony był w spokojnym tempie, a czystych okazji strzeleckich było jak na lekarstwo. Do przerwy utrzymał się wynik 0:0.



Po zmianie stron bardziej zdecydowanie ruszyli do ataku Meksykanie. W 50. minucie rywali napoczął Luis Romo. Pomocnik wykorzystał fatalny błąd bramkarza Koreańczyków, który wypuścił piłkę z rąk, a ta wpadła wprost pod nogi Meksykanina.



Współgospodarze turnieju utrzymali skromne prowadzenie do samego końca i zainkasowali cenne trzy punkty. W ostatniej kolejce zmierzą się z Czechami.



Meksyk - Korea Południowa 1:0 (0:0)

Bramka: Luis Romo 509



Meksyk: Rangel - Sanchez, Elvarez, Vasquez, Gallardo - Gutierez (Pineda 71), Lira, Romo (Vargas 71) - Alvarado (Reyes 80), Quinones (Hueurta 84), Jimenez (Gimenez 80)

Korea Południowa: Seung-gyu - H. Lee, Min-jae, G. Lee - Kim (Eom 71), In-beom, Paik (Cho 77), Seol (Hyun-Jun 71), K. Lee, J. Lee (Hee-chan 57) - Heung-min (Oh 57)