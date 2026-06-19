Mistrz PlusLigi to ogłosił! Reprezentant Polski zostaje na dłużej

Włodarze Warty w ostatnim czasie rozpieszczają swoich kibiców. Niedawno ogłoszono bowiem, że w przyszłym sezonie w zespole z Zawiercia występować będą tacy zawodnicy jak: Tomasz Fornal, Kamil Rychlicki czy Bartłomiej Bołądź. Teraz podano nazwisko kolejnego zawodnika, który w nadchodzącej kampanii będzie starał się obronić tytuł mistrza Polski.

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Swój drugi sezon w Warcie spędzi bowiem reprezentant Polski - Jakub Popiwczak.

- Kolejny rok spędzę w Aluron CMC Warcie Zawiercie, ponieważ jest to świetne miejsce do gry w siatkówkę oraz dla siatkarza. Tutaj można walczyć o najwyższe cele i dobrze bawić się, robiąc to, co się kocha. Można także grać dla świetnych kibiców, którzy zawsze są z nami w ogromnej liczbie. Wszystkie najważniejsze warunki są tutaj spełnione - powiedział siatkarz cytowany na stronie internetowej klubu.

Zanim Popiwczak przeniósł się do "Jurajskich Rycerzy" w 2025 roku przez 13 lat reprezentował barwy Jastrzębskiego Węgla. Libero, jeżeli chodzi o rywalizację klubową, ma na swoim koncie takie osiągnięcia jak: cztery mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Superpuchar Polski, trzy srebrne medale Ligi Mistrzów oraz brąz Klubowych Mistrzostw Świata.

30-latek może pochwalić się również niesamowitymi sukcesami z drużyną narodową. Popiwczak z reprezentacją Polski zdobył między innymi srebro i brąz mistrzostw świata, złoto mistrzostw Europy, złoto Ligi Narodów oraz srebro w Pucharze Świata.

AA, Polsat Sport