Mistrz PlusLigi to ogłosił! Reprezentant Polski zostaje na dłużej

Siatkówka

Aluron CMC Warta Zawiercie przekazała ważną informację w sprawie swojego składu na kolejny sezon PlusLigi. W ekipie mistrza Polski na dłużej pozostaje jeden z najważniejszych elementów drużyny "Jurajskich Rycerzy" - Jakub Popiwczak.

Mistrz PlusLigi to ogłosił! Reprezentant Polski zostaje na dłużej
Jakub Popiwczak na dłużej w Aluron CMC Warcie Zawiercie

Włodarze Warty w ostatnim czasie rozpieszczają swoich kibiców. Niedawno ogłoszono bowiem, że w przyszłym sezonie w zespole z Zawiercia występować będą tacy zawodnicy jak: Tomasz Fornal, Kamil Rychlicki czy Bartłomiej Bołądź. Teraz podano nazwisko kolejnego zawodnika, który w nadchodzącej kampanii będzie starał się obronić tytuł mistrza Polski.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polski siatkarz zostaje w PlusLidze! Ważne ogłoszenie

 

Swój drugi sezon w Warcie spędzi bowiem reprezentant Polski - Jakub Popiwczak. 

 

- Kolejny rok spędzę w Aluron CMC Warcie Zawiercie, ponieważ jest to świetne miejsce do gry w siatkówkę oraz dla siatkarza. Tutaj można walczyć o najwyższe cele i dobrze bawić się, robiąc to, co się kocha. Można także grać dla świetnych kibiców, którzy zawsze są z nami w ogromnej liczbie. Wszystkie najważniejsze warunki są tutaj spełnione - powiedział siatkarz cytowany na stronie internetowej klubu.

 

Zanim Popiwczak przeniósł się do "Jurajskich Rycerzy" w 2025 roku przez 13 lat reprezentował barwy Jastrzębskiego Węgla. Libero, jeżeli chodzi o rywalizację klubową, ma na swoim koncie takie osiągnięcia jak: cztery mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Superpuchar Polski, trzy srebrne medale Ligi Mistrzów oraz brąz Klubowych Mistrzostw Świata.

 

30-latek może pochwalić się również niesamowitymi sukcesami z drużyną narodową. Popiwczak z reprezentacją Polski zdobył między innymi srebro i brąz mistrzostw świata, złoto mistrzostw Europy, złoto Ligi Narodów oraz srebro w Pucharze Świata.

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ALURON CMC WARTA ZAWIERCIEJAKUB POPIWCZAKPLUSLIGAREPREZENTACJA POLSKISIATKÓWKA
ZOBACZ WIĘCEJ
PlusLiga
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jakub Popiwczak
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kanada - Holandia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 