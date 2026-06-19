Mnóstwo emocji w kwalifikacjach do ORLEN Beach Volley Tour w Staszowie

O tym, jak ważny dla wszystkich był awans do turnieju głównego świadczą niezwykle zacięte mecze. Zwłaszcza na boisku numer cztery walka trwała na całego, a mecze kończył tie-break za tie-breakiem, przedłużając znacznie rywalizację i zmuszając organizatorów do rotacji boiskami w wieczornych meczach. Opóźnienia czasowe były bardzo duże.

W sumie w czwartek na czterech boiskach rozegrano aż 52 mecze (23 w eliminacjach kobiet i 29 w eliminacjach mężczyzn). Większych niespodzianek nie było. W zmaganiach siatkarek do sobotniej rywalizacji finalnie dotarły pary: Saad/Vasiliauskaitė, Lewandowska/Turkot, Puławska/Gajtkowska, Chyła/Jochym-Florczyk, Kłoda/Vlk, Kaczmarek/Tylutki, Szymańska/Bałdyga, Frommová/Honzovicova. Dołączyły one do ośmiu rozstawionych w turnieju głównym ze względu na miejsca w rankingu.

- Było mega ciężko. System pucharowy powoduje, że przegranie meczu sprawia, że od razu odpada się i nie wchodzi do turnieju głównego. Dla nas było bardzo ważne, by się w nim znaleźć. Dla nas to ulga. W turnieju głównym już jest inny system i można naprawdę fajnie powalczyć - oceniła zmagania swojej pary w kwalifikacjach Monika Gajtkowska.

Eliminacje w turnieju siatkarzy zakończyły dużo później niż zakładano. W ciągu dnia rozegrano aż 13 tie-breaków, z czego siedem z tych spotkań rozegrano na tym samym boisku. Po długiej walce w turnieju głównym znalazły się duety: Bury/Malicki, Więckiewicz/EL AZZI, Rogiński/Mozol, Nawrot/Bidziński, Sławiński/Iwański, Ćwiertnia/Pazgan, Rudowski/Baran, Subocz/Witkoś.

- Na pewno to pierwsze spotkanie było ciężkie. Chłopaki postawili trudne warunki i trochę nas blokowali. W drugim meczu rozkręciliśmy się, zagraliśmy trochę lepiej i lepiej dostosowaliśmy się do warunków - przyznał po pierwszym dniu zmagań Michał Witkoś.

Transmisja niedzielnych zmagań w Polsacie Sport 3 i online w Polsat Box Go (od godziny 9:00 do 17:30).

ORLEN Beach Volley Tour Staszów 2026 I runda turnieju głównego kobiet

9.00 Zdon, A. / Tomala, J. - Frommová, J. / Honzovicova, J.

9.00 Chyła, A. / Jochym-Florczyk, N. - Saad, M. / Vasiliauskait

9:50 Jundziłł, P. / Jaroszczak, J. - Johansen, E. / COLLETTE , C.ė, I.

9.50 Lewandowska, M. / Turkot, K. - Kielak, J. / Kudlik, Z. 10.40 Łodej , M. / Radelczuk, J. - Szymańska, P. / Bałdyga, P.

10.40 Kaczmarek, A. / Tylutki, J. - Lorenzová, A. / Tomasova,

11.30 Antczak, W. / Czupryniak, J. - Kłoda, M. / Vlk, M.M.

11.30 Puławska, G. / Gajtkowska, M. - Grudzinskaite, G. / Grudzinskaite, R.

I runda turnieju głównego mężczyzn

9.00 Brożyniak, J. / Janiak, P. - Ćwiertnia, T. / Pazgan, M. 9.00 Knašas, A. / Piešina, P. - Subocz, M. / Witkoś, M.

9.50 Lech, J. / Mielczarek, W. - Więckiewicz, B. / EL AZZI, J.

9.50 Rogiński, M. / Mozol, M. - Maziarek, T. / Filipowicz, P.

10.40 Podborączyński, M. / Lorenc, A. - Sławiński, B. / Iwański, I.

10.40 Rudowski, M. / Baran, M. - Ciemachowski, I. / Warzocha, K.

11.30 Jaroszczak, T. / Florczyk, M. - Nawrot, G. / Bidziński, M.

11.30 Bury, M. / Malicki , P. - Korycki, M. / Kruk, M.

Informacja Prasowa