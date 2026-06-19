MotoGP: Grand Prix Czech. Transmisja TV i stream online

W dniach 19-21 czerwca czekają nas kolejne wielkie emocje w MotoGP. Po wyścigu na Węgrzech, teraz nadszedł czas, by przenieść się do naszych sąsiadów - Czechów.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacyjna oferta dla Verstappena stała się faktem! Jest pierwsza reakcja

Podczas poprzedniego wyścigu najlepszy okazał się Marc Marquez. Zawodnik Ducati Lenovo Team również w nadchodzącej rywalizacji będzie chciał pokazać, że nadal jest w bardzo dobrej formie.

Jedną z najważniejszych informacji w kontekście Grand Prix Czech jest powrót Alexa Marqueza na motocykl. Przypomnijmy, że młodszy z braci Marquezów miał bardzo groźnie wyglądający wypadek podczas GP Katalonii. Doznał w nim poważnych obrażeń - uszkodził kręg oraz złamał obojczyk i żebra. Teraz kierowca BK8 Gresini Racing MotoGP po rekonwalescencji wraca do wyścigów.

W klasyfikacji generalnej przed zmaganiami na Automotodrom Brno prowadzi Włoch Marco Bezzecchi. Zawodnik reprezentujący Aprilia Racing ma na swoim koncie 180 punktów.

Wszystkie treningi, kwalifikacje i wyścigi z GP Czech dostępne na będą na Polsatsport.pl, Polsat Sport Premium 2 oraz online w Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport