Na mundialu zaskoczyli cały piłkarski świat! Feta po remisie. "Najszczęśliwsi na świecie"

Pierwszy mecz mistrzostw Teresa nazywana "Taxi Lady" (każdego dnia pracuje jako kierowca wożąca turystów) oglądała na centralnym placu swojego miasta w towarzystwie bodaj wszystkich jego mieszkańców. Podobnie było w innych miejscach tego małego kraju. Fakt, że nie wszyscy Kabowerdeńczycy (właśnie tak nazywają się mieszkańcy Wysp Zielonego Przylądka) są posiadaczami telewizorów, nie jest ważny, bo w tym przypadku liczy się przywiązanie do reprezentacji i futbolu. Ostatnie dane wskazują, że na archipelagu mieszka tylko 530 tysięcy ludzi. Co ciekawe, jest tam aż sto piłkarskich klubów. "Futbol od dawna jest tu najpopularniejszym sportem. Po pierwszym meczu z faworyzowaną Hiszpanią wierzymy, że równie skutecznie zagramy w kolejnych z Urugwajem i Arabią Saudyjską. Mamy nadzieję, że nasza drużyna grać będzie dalej i zdobędzie Puchar!" - mówi z lekkim uśmiechem, ale wielką wiarą w sercu Teresa.

fot. Archiwum Teresa "Lady Taxi" Teresa, kierowca z Wysp Zielonego Przylądka, wierzy w sukces swojej reprezentacji

Po szczęśliwym meczu otwarcia, kibice "Niebieskich Rekinów" (jak określa się drużynę z Wysp Zielonego Przylądka), rozpoczęli prawdziwą fiestę. Nikt nie chciał wracać do domu, bo jeden punkt w meczu z Hiszpanią uznano za święto narodowe. Centrum Esparagos, stolicy wyspy Sal i trzeciego co do wielkości miasta kraju, było niebieskie od koszulek reprezentacji, które mieli na sobie mieszkańcy. W olbrzymim tłumie widać było całe rodziny od najmłodszych po dziadków i babcie.

Miłość do futbolu zepchnęła na dalszy plan inne kłopoty ludzi mieszkających na środku "wielkiej wody". A tych jest tu sporo, bo Wyspy Zielonego Przylądka do najbogatszych nie należą. Kraj czerpie dochody głównie z turystyki i rybołówstwa. Kryzys dotykający najbiedniejszych sprawił, że o dziwo część społeczeństwa ma żal do swoich ojców i dziadków, że w połowie lat 70. ubiegłego wieku, wywalczyli niepodległość od Portugalii. "Gdybyśmy mieli paszporty portugalskie, bylibyśmy częścią Unii Europejskiej. Dałoby to wielu moim rodakom szanse na lepszą pracę za granicą. Teraz, aby wyjechać, trzeba mieć wizy, a jest o nie bardzo ciężko" – zaznacza Teresa. Dlatego historyczny, pierwszy występ na mundialu sprawił, że proza dnia codziennego, zeszła na dalszy plan. Teraz to piłkarze są bohaterami, a kolejne ich mecze nadal będą śledziły razem tysiące ludzi.

fot. Archiwum Teresa "Lady Taxi" Teresa, kierowca z Wysp Zielonego Przylądka, wierzy w sukces drużyny

W kadrze Wyspiarzy na mundial mamy sporo zawodników występujących na co dzień w klubach zagranicznych. Najpopularniejszy jest doświadczony kapitan drużyny Ryan Mendes (solidny gracz tureckiego Igdir), którego bramki w eliminacjach przypieczętowały historyczny awans.

Wytrawni kibice futbolu na pewno kojarzyć będą kilku innych zawodników, grających w ekipie drużyny słonecznego archipelagu. Obrońca Logan Costa gra w Villarreal (urodzony we Francji, podobnie jak olbrzymia grupa piłkarzy z tego kraju, występujący w innej reprezentacji), Wagner Pina w Trabzonsporze (zdobywca Pucharu Turcji) a Sidny Lopes Cabral (przeszedł właśnie z Benfiki do Trabzonsporu za 10 milionów euro). Środkowy Jamiro Monteiro (urodzony w Rotterdamie) jest na liście PEC Zwolle, natomiast Telmo Arcanjo to gracz Vitorii de Guimaraes (urodził się w Lisbonie). Napastnicy Garry Rodrigues (Apollon Limassol, ale wcześniej grał w Turcji, Grecji i Arabii Saudyjskiej) i Willy Semedo (kolejny zawodnik urodzony we Francji, obecnie mistrz z Omonią Nikozja) występują na Cyprze.

W piłkę nożną na wyspie Sal gra się wszędzie: na ulicy, na placu, między palmami, na plaży. Młodzi chłopcy uwierzyli, że futbol może być dla nich przepustką do lepszego świata. Chcą być sławni tak, jak najpopularniejsza mieszkanka tej części świata, słynna piosenkarka Cesaria Evora. Pierwszy mecz z Hiszpanią pokazał, że warto wierzyć, a cuda się zdarzają.