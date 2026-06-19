Natalia Bukowiecka druga w Dosze! Najlepszy wynik Polski w sezonie

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Natalia Bukowiecka zajęła drugie miejsce w biegu na 400 m w piątkowym mityngu Diamentowej Ligi w Dosze. Polka dobiegła na metę z czasem 50.10.

Lekkoatletka Natalia Bukowiecka stoi na bieżni stadionu, prezentując się publiczności.
fot. Polsat Sport
Natalia Bukowiecka zajęła drugie miejsce w biegu na 400 m w Dosze

Rywalizację wygrała Marileidy Paulino z Dominikany z czasem 48.91. Podium uzupełniła Roksana Gomez (50.23). 

 

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Natalia Bukowiecka wcześniej w tym sezonie uczestniczyła w dwóch indywidualnych biegach na 400 m. 29 maja w Bydgoszczy uzyskała czas 50,12, a 10 czerwca w Oslo - 50,34.

 

W związku ze zmianą pierwotnego terminu mityngu w Dausze, tegoroczny cykl Diamentowej Ligi rozpoczął się 16 maja w Szanghaju. Zakończy się dwudniowym finałem w Brukseli w dniach 4-5 września.

 

KP, Polsat Sport
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INNELEKKOATLETYKANATALIA BUKOWIECKA
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