Natalia Bukowiecka druga w Dosze! Najlepszy wynik Polski w sezonie
Natalia Bukowiecka zajęła drugie miejsce w biegu na 400 m w piątkowym mityngu Diamentowej Ligi w Dosze. Polka dobiegła na metę z czasem 50.10.
Natalia Bukowiecka zajęła drugie miejsce w biegu na 400 m w Dosze
Rywalizację wygrała Marileidy Paulino z Dominikany z czasem 48.91. Podium uzupełniła Roksana Gomez (50.23).
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Natalia Bukowiecka wcześniej w tym sezonie uczestniczyła w dwóch indywidualnych biegach na 400 m. 29 maja w Bydgoszczy uzyskała czas 50,12, a 10 czerwca w Oslo - 50,34.
W związku ze zmianą pierwotnego terminu mityngu w Dausze, tegoroczny cykl Diamentowej Ligi rozpoczął się 16 maja w Szanghaju. Zakończy się dwudniowym finałem w Brukseli w dniach 4-5 września.
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