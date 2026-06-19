O krok od śmierci! Kibice zaatakowali ochroniarzy i taranowali się nawzajem

Przed spotkaniem Meksyku z Koreą Południową doszło do zaatakowania ochroniarzy, przełamania ogrodzeń i staranowania fanów. Wszystko w strefie kibica w Guadalajarze.

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Fani, którym nie udało się zdobyć biletów na spotkanie, klasycznie wybrali się do stref kibica. Na około godzinę przed spotkaniem, sympatycy futbolu siłą odsunęli ochroniarzy, sforsowali bramki i wdarli się na obiekt.

W związku z dużym zainteresowaniem, wielu ściśniętych fanów zaczęło padać na ziemię, a po ich ciałach zaczęli chodzić kolejni. Zagraniczne media raportują jednak, że nikt poważnie nie ucierpiał, a poszkodowani otrzymali szybką pomoc medyczną na miejscu.

Así fue el momento que decenas de ciudadanos derribaron vallas para ingresar al Fan Festival en Guadalajara. (Vía @jlorecita27 ) pic.twitter.com/c3vxL4KMgv — W Radio Gdl (@wradiogdl) June 19, 2026

Agresja przeniosła się na kolejne ulice. Zniszczono także ogrodzenie w rejonie katedry, aby dostać się na Plaza de Armas. Podobne zdarzenia odnotowano w Mexico City, gdzie kibice zniszczyli ogrodzenie strefy kibica na Zocalo.

MS, Polsat Sport