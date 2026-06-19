Ogłosiła śmierć Messiego. Fatalna pomyłka na wizji, są konsekwencje

Reprezentacja Argentyny rozpoczęła próbę obrony tytułu mistrzów świata. W pierwszym meczu "Albicelestes" pokonali 3:0 Algierię, a hat-trickiem popisał się Lionel Messi.

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Ostatni czas dla legendarnego piłkarza nie należał jednak do najłatwiejszych. Mowa o sprawach prywatnych. Jego ojciec Jorge znajduje się bowiem w szpitalu. Rokowania są dobre.

Tymczasem w argentyńskiej telewizji Luzu TV doszło do wielkiego skandalu. Prowadząca program Florencia Pena ogłosiła na żywo, że Jorge Messi zmarł.

Po wszystkim dziennikarka wydała oświadczenie. Poinformowała, że zrezygnowała z pracy.

"Przepraszam rodzinę Messich za ten straszny moment, który - jak sobie wyobrażam - teraz przeżywają. Jest mi bardzo wstyd, że przeze mnie doszło do tego cierpienia. Muszę wyjaśnić, że ta fałszywa informacja została mi przekazana w trakcie transmisji na żywo jako zweryfikowana przez ekipę produkcyjną programu. Ja temu zaufałam" - napisała Pena.

Wcześniej Lionel Messi sam opublikował komunikat ws. stanu zdrowia swojego ojca.

Polsat Sport