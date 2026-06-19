Po środowej wygranej nad Zastalem Zielona Góra 84:80, Legia Warszawa objęła prowadzenie 3:2 w finałowej serii do czterech zwycięstw. Najbliższe spotkanie może rozstrzygnąć losy mistrzostwa - ewentualny triumf stołecznej drużyny będzie oznaczał obronę tytułu i zdobycie złotych medali drugi rok z rzędu.

ZOBACZ TAKŻE: Jeremy Sochan mistrzem NBA! Pierwszy tytuł od 53 lat

Zastal przystąpił do fazy play-off ORLEN Basket Ligi z ósmego miejsca, kwalifikując się do niej poprzez turniej play-in. W drodze do finału koszykarze z Zielonej Góry wyeliminowali wicelidera rundy zasadniczej, King Szczecin, a w kolejnym etapie pokonali AMW Arkę Gdynia.

Z kolei Legia zakończyła tegoroczny sezon zasadniczy na pierwszym miejscu w tabeli. Warszawianie przystąpili do obecnych rozgrywek jako obrońcy trofeum po ubiegłorocznym zwycięstwie w decydującej serii ze Startem Lublin w stosunku 4:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu ORLEN Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:15.

ŁO, Polsat Sport