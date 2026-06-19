ORLEN Basket Liga: Orlen Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa. Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńKoszykówka

Przed nami szósty mecz serii finałowej w ORLEN Basket Lidze. Gdzie obejrzeć spotkanie Orlen Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Koszykarze walczący o piłkę pod koszem podczas zaciętego meczu.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć mecz Orlen Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa?

Piąty mecz finałowy odbył się w środę w Warszawie. Obrońcy tytułu, koszykarze Legii, są o krok od powtórzenia sukcesu sprzed roku po tym, jak wygrali trzeci raz z Zastalem, tym razem po niezwykle zaciętej walce 84:80, o czym zadecydowała zwycięska czwarta kwarta (22:13).


Stołeczni prowadzą zatem 3-2, ale kolejny mecz odbędzie się w Zielonej Górze i można być pewnym, że zawodnicy Zastalu, którzy sprawili sensację, dochodząc do finału z siódmej pozycji po meczach fazy play in (po sezonie zasadniczym nie byli pewni udziału w play off), zrobią wszystko, by wrócić jeszcze do stolicy.

Orlen Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa. Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Orlen Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 19:45.

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KOSZYKÓWKAORLEN BASKET LIGA
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