Polacy poznali rywali w eliminacjach MŚ 2028

Zwycięzcy dwunastu grup oraz cztery najlepsze ekipy z drugich miejsc wywalczą bezpośredni awans do rundy elitarnej. Pozostałe zespoły z drugich pozycji powalczą w barażach. W tej rundzie – która ruszy w październiku - wystąpi 36 ekip, w tym 12 z prekwalifikacji.

W fazie elitarnej (jesień 2027) zagra 20 zespołów podzielonych na pięć grup. Do turnieju finałowego awansują ich zwycięzcy, a cztery drużyny z drugich miejsc zagrają w barażach.

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Gospodarz mistrzostw nie został jeszcze wybrany. Jeśli będzie nim kraj europejski, w barażu zagrają tylko dwie ekipy z drugich miejsc.

Prowadzeni przez trenera Błażeja Korczyńskiego Polacy odpadli z Chorwacją w barażach o poprzednie MŚ 2024. W Koszalinie goście wygrali 3:2, w Zagrzebiu był remis 2:2.

Biało-Czerwoni walkę o tamte MŚ rozpoczęli od wygrania grupy pierwszej fazy kwalifikacji. Pokonali w niej dwa razy Grecję (3:0, 4:1) oraz przegrali i wygrali z Azerbejdżanem (3:4, 7:2).

W rundzie elitarnej Polacy rywalizowali z Serbią, Ukrainą i Belgią. Zajęli w niej drugiej miejsce za Ukraińcami. Decydująca okazała się porażka z tym przeciwnikiem w Łodzi 3:5. Gospodarzom do wygrania grupy i bezpośredniego awansu wystarczał wtedy remis.

We wcześniejszych MŚ sześć tytułów wywalczyła Brazylia (1989, 1992, 1996, 2008, 2012, 2024), dwa Hiszpania (2000 i 2004), a po jednym Argentyna (2016) i Portugalia (2021).

Ostatnie finały MŚ zostały rozegrane w uzbeckim Takszkencie. W decydującym o złotym medalu spotkaniu Brazylijczycy wygrali z Argentyną 2:1. Brąz wywalczyli Ukraińcy dzięki wygranej z Francuzami 7:1.

Biało-Czerwoni w finałach MŚ wystąpili raz - w 1992 roku w Hongkongu.

PAP