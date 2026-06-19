Polska - Holandia. Wynik meczu Ligi Narodów w siatkówkę. Kto wygrał?

W drugim tygodniu zmagań podopieczne trenera Stefano Lavariniego grają w stolicy Tajlandii - Bangkoku. Mierzą się tam kolejno z Bułgarią (3:0), Ukrainą (3:1), Holandią (sobota, 20 czerwca) i Kanadą (niedziela, 21 czerwca).

ZOBACZ TAKŻE: Tabela Ligi Narodów siatkarzy po pierwszym tygodniu. Które miejsce zajmuje Polska?

Na inaugurację VNL 2026 polskie siatkarki uzyskały bardzo dobry bilans - trzy zwycięstwa i jedna porażka i wywalczyły siedem punktów.

Jeśli chodzi o drugi tydzień zmagań, podopieczne Lavariniego rozpoczęły od pewnego zwycięstwa, ogrywając bez straty seta Bułgarki. W kolejnym meczu wygrały natomiast 3:1 z Ukrainkami.

Jak polskie siatkarki poradzą sobie w trzecim meczu drugiego tygodnia zmagań?

Polska - Holandia. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarek Polska - Holandia poznamy w sobotę 20 czerwca. O tym, kto wygrał Polska - Holandia, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport