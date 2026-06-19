Ponad tysiąc zawodników z 15 państw. Polish Kickboxing Cup 2026 zakończony sukcesem

Na matach i ringach rozegrano setki pojedynków we wszystkich grupach wiekowych oraz formułach kickboxingu WAKO. Przez cały weekend Hala Legionów tętniła sportowymi emocjami, a zawodnicy prezentowali bardzo wysoki poziom sportowy, potwierdzając dynamiczny rozwój kickboxingu zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.



Tegoroczna edycja miała szczególne znaczenie również z perspektywy przyszłości tej dyscypliny. Sukces organizacyjny Polish Kickboxing Cup oraz rekordowa frekwencja zawodników były jednym z ważnych argumentów, które przyczyniły się do przyznania Polsce praw do organizacji Pucharu Europy WAKO w latach 2027 i 2028. Gospodarzem tych prestiżowych wydarzeń będą ponownie Kielce.



Wydarzenie przyciągnęło przedstawicieli krajowych i zagranicznych federacji, trenerów, działaczy oraz sędziów. Turniej był również okazją do realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych, spotkań roboczych oraz promocji nowoczesnych standardów bezpieczeństwa w sporcie.



Polish Kickboxing Cup 2026 pokazał, że Polska jest dziś jednym z najważniejszych ośrodków kickboxingu w Europie. Profesjonalna organizacja, wysoki poziom sportowy oraz zaangażowanie setek osób tworzących wydarzenie sprawiły, że Kielce po raz kolejny potwierdziły gotowość do organizacji imprez najwyższej międzynarodowej rangi.



– To były trzy dni sportu na najwyższym poziomie. Dziękujemy zawodnikom, trenerom, sędziom, partnerom, sponsorom, wolontariuszom oraz kibicom za stworzenie wyjątkowej atmosfery. Polish Kickboxing Cup 2026 pokazał siłę polskiego kickboxingu i potencjał organizacyjny naszego kraju – podkreślają organizatorzy.



Po sukcesie tegorocznej edycji środowisko kickboxerskie już przygotowuje się do kolejnych wielkich wydarzeń. Następnym krokiem będzie organizacja Pucharu Europy WAKO 2027, który ponownie zgromadzi w Kielcach najlepszych zawodników z całej Europy.

Informacja prasowa