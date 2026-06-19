Przegrywała 2:6, 0:4 i awansowała do półfinału! Co za powrót Sabalenki

Czeszka kompletnie zaskoczyła liderkę rankingu swoją formą w pierwszej partii. Po wygraniu pierwszego gema przez Sabalenkę, w pięciu kolejnych triumfowała 20-latka, dwukrotnie przełamując podanie rywalki. Przy stanie 5:1 20-latka miała aż cztery piłki setowe przy serwisie przeciwniczki. Białorusinka zdołała je obronić i wygrać tego gema, jednak chwilę później to Bartunkova przy własnym podaniu niespodziewanie zwyciężyła pierwszego seta wynikiem 6:2.

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Druga odsłona tego pojedynku rozpoczęła się od kolejnego przełamania na korzyść 62. tenisistki światowego rankingu. Zawodniczka z Pragi wygrała również następne gemy, doprowadzając do stanu 4:0. Sabalenka zdołała odrobić straty i doprowadzić do remisu. W końcówce seta do głosu ponownie doszła jednak jej przeciwniczka. O ostatecznym wyniku zadecydował tie-break, w którym lepsza okazała się 28-latka.

W decydującej partii Białorusinka objęła prowadzenie 2:0. Mimo że 20-latka błyskawicznie doprowadziła do wyrównania, ostatecznie to pierwsza rakieta światowego rankingu wygrała całego seta 6:4.

Warto przypomnieć, że już na etapie drugiej rundy z turniejem w Niemczech pożegnała się rozstawiona z numerem "2" Jelena Rybakina. Z kolei kolejną rywalką zwyciężczyni tego spotkania będzie Jessica Pegula, która w ćwierćfinale pokonała swoją rodaczkę Madison Keys 7:6(5), 7:6(8).

Aryna Sabalenka (1. WTA) - Nikola Bartunkova (62. WTA) 2:6, 7:6(2), 6:4.

ŁO, Polsat Sport