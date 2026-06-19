Przerwa na nawodnienie na mundialu? "Porównuję to do rozgrywek siedmiolatków"

- Te zmiany - zaraz po kolejnym uzupełnieniu płynów, czyli napływowi gotówki na konto FIFA - wniosą to, że będą większe pieniądze dla piłkarzy, pojawią się nowe gwiazdy i zobaczymy, jak to się rozwinie. Ja to porównuję do rozgrywek np. siedmiolatków, gdzie gra się cztery razy 15 minut. Piłka międzynarodowa stała się piłką dzieci i młodzieży - zwrócił uwagę założyciel i prezes akademii piłkarskiej MUKS Kosa Konstancin.

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Kosecki nawiązał do meczu Szwajcarii z Bośnią i Hercegowiną. Pierwsza, spośród pięciu bramek, padła dopiero w 74. minucie. Strzelił ją wprowadzony trzy minuty wcześniej Johan Manzambi, który w 90. minucie zdobył kolejną bramkę. Asystował mu wówczas inny rezerwowy, Ruben Vargas.

- Gramy cztery razy 22 minuty, więc piłkarze strzelają gola w 22. minucie, mówią "jedziemy na nich, mamy power" i sędzia nagle mówi "nie, nie, napijcie się teraz wody". To pomogło Szwajcarom. Oni się nawodnili, trener zrobił trzy zmiany, wprowadził dwóch zawodników. Jeden strzelił gola i miał asystę, drugi odnotował dwie asysty. Co byłoby, gdyby nie było przerwy? To czasem pomaga, czasem przeszkadza. To wybija z rytmu - ocenił były kapitan reprezentacji Polski.

Oprócz kontrowersyjnego pomysłu wprowadzenia większej liczby przerw w meczu, ekspert Polsatu Sport znalazł także pozytywne zmiany, które mają miejsce na tegorocznych mistrzostwach świata.

- Cieszę się z innych zmian. Zawodnik teraz nie leży, bo jak leżysz dłużej niż 20 sekund, to schodzisz na minutę. Zobaczmy, co się wydarzyło w meczu. Bramkarz nie chciał rozpocząć akcji, a sędzia dał rzut rożny dla drużyny przeciwnej. To przyspiesza grę. Mówimy o przyspieszaniu, a za chwilę dajemy trzy minuty, żeby uzupełnić płyny - zauważył Kosecki.

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MS, Polsat Sport