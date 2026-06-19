Przykre wieści. Nie żyje legenda włoskiej piłki nożnej

Igor Protii przed laty był znakomitym włoskim piłkarzem. Karierę rozpoczął w 1983 roku i występował w takich klubach, jak Rimini, Livorno, FC AlzanoCene, Messina, Bari, Lazio, Napoli, Reggiana czy Livorno.

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Najlepszy czas Protti przeżywał w ostatnim z wymienionych zespołów. W Livorno rozegrał 192 spotkania, w których zdobył aż 108 bramek.

Napastnik czterokrotnie sięgnął o koronę króla strzelców Serie A. Obok Dario Huebnera, jest jedynym zawodnikiem, który został najlepszym strzelcem Serie A, Serie B i Serie C.

Teraz z Włoch napłynęły przykre wieści. Protti odszedł po długiej walce z chorobą nowotworową. Miał 58 lat.

Komunikat o śmierci byłego piłkarza opublikowała jego rodzina. Protti sam wcześniej przygotował słowa pożegnania.

"Ta piękna podróż, jak każdy mecz, dobiegła końca wraz z ostatnim gwizdkiem. Trudno znaleźć słowa, które mogłyby to opisać. Mogę jedynie podziękować mojej wspaniałej rodzinie, którą kochałem całym sercem, oraz wszystkim ludziom, którzy byli przy mnie" - napisał.

Polsat Sport