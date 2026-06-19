Stadion zamarł! Makabryczna kontuzja na mundialu wstrzymała święto futbolu

Od zdobycia pierwszej bramki w 16. minucie Kanadyjczycy wyraźniej dominowali przez cały mecz, strzelając samodzielnie pięć goli, gdyż jedno trafienie było samobójcze.

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„Kanada jest najlepsza w grupie B i właśnie tam chce być także po ostatnim meczu w grupie przeciw Szwajcarii” – napisał portal publicznego nadawcy CBC.

Według komentatorów atmosfera na stadionie w Vancouver była „naładowana elektrycznością”, a o samym meczu „ będzie się opowiadać wnukom”.

Jak wskazał portal dziennika „Times Colonist”, kanadyjski bramkarz Maxime Crepeau przez całe spotkanie nie musiał ani raz interweniować, a wrażenie robi różnica w liczbie oddanych strzałów - 30:2 na korzyść gospodarzy.

Media sporo miejsca poświęcają też autorowi trzech goli Davidowi i zestawia się go z Lionelem Messim, gdyż słynny Argentyńczyk zaliczył hat-trick dwa dni wcześniej.

Stacja CTV News zauważyła z kolei, że Kanadyjczyk został pierwszym piłkarzem ze strefy CONCACAF w prawie stuletniej historii mundialu, który uzyskał trzy bramki w meczu.

Podkreśla się jednak, że doszło też do dramatycznego wydarzenia, jakim był uraz kanadyjskiego pomocnika Ismaela Kone. Stadion wówczas zamarł i - jak relacjonowały media - Crepeau podbiegł do kontuzjowanego kolegi i starał się zasłonić go przed kamerami, gdyż prawdopodobnie doznał złamania nogi po zderzeniu z katarskim zawodnikiem Assimem Madibo.

Kone, zniesiony z boiska na noszach, został zastąpiony przez Nathana Salibę, który po zdobyciu bramki z rzutu wolnego w 64. minucie podbiegł do kanadyjskiej ławki i zaprezentował światu koszulkę kontuzjowanego.

Kanadyjskie media zwróciły uwagę, że wszystkie miejsca na stadionie B.C. Place, czyli prawie 52,5 tys., były wyprzedane.

Wśród kibiców był premier Mark Carney, w reprezentacyjnej koszulce, a nie jak zwykle w garniturze. Christine Sinclair, kanadyjska futbolistka, do której należy światowy rekord 190 bramek strzelonych w międzynarodowych meczach, podała z kolei sędziemu monetę, którą rzucał na początku meczu.

Agencja The Canadian Press opisywała również, że właściciele barów i pubów w Vancouver tym razem wcześniej zrobili zapasy i byli lepiej przygotowani niż w sobotę, gdy po wygranej Australii z Turcją (2:0) prawie zabrakło piwa.

MS, PAP