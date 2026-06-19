Tam zagra Maja Chwalińska! Dwa dni po Wimbledonie
Organizatorzy turnieju WTA 250 w Jassach opublikowali listę startową. Znalazła się na niej Maja Chwalińska. Impreza w Rumunii odbędzie się w dniach 13-19-lipca.
Maja Chwalińska odpoczywa po fantastycznym występie na Roland Garros. Przypomnijmy jeszcze raz, że Polka w Paryżu dotarła do wielkiego finału i uległa jedynie Rosjance Mirze Andriejewej.
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Po zmaganiach we Francji dalsze plany Chwalińskiej nie były znane. Spekulowano, co do jej gry na kolejnym turnieju wielkoszlemowym - Wimbledonie. Ostatecznie Polka otrzymała "dziką kartę" i będziemy oglądać ją na kortach trawiastych w Londynie w głównej drabince.
Wcześniej ogłoszono również, że Chwalińska weźmie udział w turnieju WTA 250 w Hamburgu. Ta impreza odbędzie się na nawierzchni ziemnej w dniach 20-26 lipca.
Teraz kolejne wieści przekazali organizatorzy zawodów WTA 250 w Jassach na mączce. Opublikowano listę startową, na której widnieje nazwisko Chwalińskiej. Obok niej w zestawieniu znalazły się m.in. Rumunki Sorana Cirstea czy Jaqueline Cristian.
Co ciekawe, turniej w Jassach rozpocznie się już 13 lipca i potrwa do 19. 11 lipca to natomiast data zakończenia kobiecego Wimbledonu.
Kalendarz startów Mai Chwalińskiej:
29.06-12.07: Wimbledon (Wielki Szlem, trawa)
13-19.07: Jassy (WTA 250, mączka)
20-26.07: Hamburg (WTA 250, mączka)
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