Ten rzut był kosmiczny! Co za akcja na koniec (WIDEO)

Koszykówka

Conley Garrison został bohaterem szóstego meczu finałowego OBL! Dzięki jego kapitalnemu zagraniu Orlen Zastal Zielona Góra ograł Legię Warszawa 76:74.

Drużyna koszykarzy Zastalu świętuje wspólne zwycięstwo w meczu, obejmując się i ciesząc się z sukcesu.
fot. PAP

Decydujące o zwycięstwie Zastalu punkty padły na sekundę przed końcem czwartej kwarty, gdy Legia prowadziła 74:73. Piłkę z autu wyrzucał Andrzej Mazurczak i trafiła ona do Amerykanina, który zdobył 3 pkt.

 

Estoński trener Legii Heiko Rannula wziął czas chwilę wcześniej, a potem o przerwę poprosił szkoleniowiec Zastalu Arkadiusz Miłoszewski. Zegar wskazywał 4 sekundy i tyle wystarczyło Legii, by z autu zdobyć punkty - uczynił to bohater piątego spotkania Dominic Brewton. Warszawski zespół prowadził 74:73 na sekundę przed końcem.

 

Trener Miłoszewski wziął drugi czas, rozrysował akcję, którą perfekcyjnie wykonali Mazurczak i Garrison. To był jego pierwszy celny rzut za trzy punkty w tym spotkaniu.

 

Decydujące spotkanie odbędzie się w Warszawie w niedzielę (godz. 19).

 

Tak wyglądała końcówka szóstego meczu:

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KOSZYKÓWKAORLEN BASKET LIGA
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