Ten rzut był kosmiczny! Co za akcja na koniec (WIDEO)

Decydujące o zwycięstwie Zastalu punkty padły na sekundę przed końcem czwartej kwarty, gdy Legia prowadziła 74:73. Piłkę z autu wyrzucał Andrzej Mazurczak i trafiła ona do Amerykanina, który zdobył 3 pkt.

Estoński trener Legii Heiko Rannula wziął czas chwilę wcześniej, a potem o przerwę poprosił szkoleniowiec Zastalu Arkadiusz Miłoszewski. Zegar wskazywał 4 sekundy i tyle wystarczyło Legii, by z autu zdobyć punkty - uczynił to bohater piątego spotkania Dominic Brewton. Warszawski zespół prowadził 74:73 na sekundę przed końcem.

Trener Miłoszewski wziął drugi czas, rozrysował akcję, którą perfekcyjnie wykonali Mazurczak i Garrison. To był jego pierwszy celny rzut za trzy punkty w tym spotkaniu.

Decydujące spotkanie odbędzie się w Warszawie w niedzielę (godz. 19).

Tak wyglądała końcówka szóstego meczu: