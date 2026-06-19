Ten rzut był kosmiczny! Co za akcja na koniec (WIDEO)
Conley Garrison został bohaterem szóstego meczu finałowego OBL! Dzięki jego kapitalnemu zagraniu Orlen Zastal Zielona Góra ograł Legię Warszawa 76:74.
Decydujące o zwycięstwie Zastalu punkty padły na sekundę przed końcem czwartej kwarty, gdy Legia prowadziła 74:73. Piłkę z autu wyrzucał Andrzej Mazurczak i trafiła ona do Amerykanina, który zdobył 3 pkt.
Estoński trener Legii Heiko Rannula wziął czas chwilę wcześniej, a potem o przerwę poprosił szkoleniowiec Zastalu Arkadiusz Miłoszewski. Zegar wskazywał 4 sekundy i tyle wystarczyło Legii, by z autu zdobyć punkty - uczynił to bohater piątego spotkania Dominic Brewton. Warszawski zespół prowadził 74:73 na sekundę przed końcem.
Trener Miłoszewski wziął drugi czas, rozrysował akcję, którą perfekcyjnie wykonali Mazurczak i Garrison. To był jego pierwszy celny rzut za trzy punkty w tym spotkaniu.
Decydujące spotkanie odbędzie się w Warszawie w niedzielę (godz. 19).
Tak wyglądała końcówka szóstego meczu: