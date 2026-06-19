Trener Bośni nie pogodził się z wynikiem. "Jest zawyżony"

- Wynik jest zawyżony, nie zasłużyliśmy na tak wysoką porażkę. Przez 60 minut graliśmy znakomicie, znacznie lepiej niż nasi rywale. Niestety, straciliśmy gola przez błąd, dwa razy źle wybijaliśmy piłkę. Potem czerwona kartka i... wszystko się posypało. Szwajcaria to dobry zespół, który potrafił to wykorzystać – powiedział Barbarez.

Jego zespół na zakończenie fazy grupowej zmierzy się z Katarem.

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- Na pewno nie ma mowy o zwieszaniu głów i rezygnacji. Wciąż mamy szansę awansować. Musimy dobrze wykorzystać te kilka dni, przygotować się odpowiednio i starać się wygrać. To najważniejsze i zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi - dodał selekcjoner Bośniaków.

Trener Szwajcarów Murat Yakin nieco inaczej ocenił przebieg gry, choć nie tryskał hurraoptymizmem.

- To ważne trzy punkty. Ciężko na nie zapracowaliśmy i wygraliśmy zasłużenie. Dużo rzeczy nam się zgrało - taktyka, którą przyjęliśmy, i dyspozycja piłkarzy, którzy weszli z ławki - podsumował selekcjoner Helwetów Murat Yakin.

Wybrany piłkarzem meczu strzelec dwóch goli Johan Manzambi cieszył się, że jest częścią tak zgranego zespołu.

- To prawdopodobnie najlepsza chwila w mojej dotychczasowej karierze. Wiemy, dlaczego nie wyszedł nam początek, musieliśmy być cierpliwi. Jesteśmy dobrą drużyną i chyba to pokazaliśmy - powiedział 20-latek, występujący na co dzień w SC Freiburg.

Po remisie na początek mundialu z Katarem (1:1) na Szwajcarów spadła fala krytyki. Najbardziej dostało się kapitanowi drużyny Granitowi Xhace, który został też w mediach oskarżony o „toksyczne zachowania” i psucie atmosfery. Gdy z rzutu karnego strzelił gola na 4:1 w symbolicznym sposób nawiązał do krytyków, wykonując ręką gest mówienia.

- Zawsze dużo się o mnie mówi, dużo się pisze, a ja, przyznam, też trochę to prowokuję, choć nie aż tak bardzo. Myślę, że jest więcej powodów, żeby być dumnym z zawodnika, który rozegrał 148 meczów w reprezentacyjnej koszulce, dla kraju, bo nie ma drugiego takiego, niż ciągle go krytykować - tłumaczył w telewizyjnej wypowiedzi.

Dywagował też, że być może właśnie potrzebuje mobilizacji w postaci tych wszystkich prowokacji i krytycznych głosów.

- Liczy się jednak dla mnie tylko to, że drużyna mnie wspiera, trener mnie wspiera i czułem to od zawsze. Wszystko inne mnie nie obchodzi - dodał.

Wysokie zwycięstwo nad Bośnią zapewnia Szwajcarom nie tylko co najmniej trzecie miejsce w grupie, ale przy korzystnym bilansie bramek daje duże szanse na awans, choćby z tej pozycji, do 1/16 finału.

MS, PAP