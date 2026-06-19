Trener Meksyku dumny po ograniu Korei. "Nie oddaliśmy ani centymetra boiska"

- To był trudny, bardzo zacięty mecz, ale my o tym dobrze wiedzieliśmy. Nie oddaliśmy ani centymetra boiska. Rywale wywierali na nas dużą presję, jednak walczyliśmy o każdą piłkę, o każdą akcję, jakby to była nasza ostatnia. Nie mieliśmy miejsca do gry, ale jednak wygraliśmy - powiedział szkoleniowiec Meksyku przed kamerami stacji Azteca.

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Aguirre przyznał, że miał świadomość, iż jeden błąd może zadecydować o końcowym wyniku. I tak było - wpadka koreańskiego bramkarza i gol Luis Romo przesądził o skromnej, ale cennej wygranej. Selekcjoner współgospodarzy turnieju przyznał, że od inauguracyjnego meczu z RPA jego drużyna stała się dojrzalsza.

- Nie zdobyliśmy tego pierwszego miejsca łatwo, ale nie możemy myśleć, że wszystko jest już przesądzone. Nadal czeka nas trudny mecz z Czechami, a potem zobaczymy. Jeśli nie wykorzystamy faktu awansu z pierwszej pozycji, okaże się ona jedynie statystyką - podsumował.

Z kolei szkoleniowiec Korei Hong Myung-bo wspomniał, że jego gracze mieli szanować piłkę, spokojnie budować akcje, ale nie wszystko poszło zgodnie z planem.

- Graliśmy zgodnie z naszą taktyką, ale efekt jest mocno niezadawalający. Musimy dać z siebie wszystko w ostatnim występie grupowym. Teraz liczą się tylko przygotowania do meczu z RPA - przyznał.

Meksyk prowadzi w tabeli grupy A z sześcioma punktami, Korea Płd. ma trzy, a Czechy i RPA - po jednym.

MS, PAP