Trener polskich siatkarek zaskoczył. "Nie myślimy za bardzo o punktach"

Polskie siatkarki w trzecim meczu turnieju w Bangkoku zmierzą się z reprezentacją Holandii. W poprzednich spotkaniach Polki ograły Bułgarię 3:0 oraz Ukrainę 3:1. Szczególnie w drugim meczu było sporo obaw o końcowy wynik, który ostatecznie okazał się pozytywny dla naszej reprezentacji.

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- Przede wszystkim wygraliśmy dwa razy, co było bardzo ważne. Oba mecze były dość podobne - zaczynaliśmy bardzo dobrze - i z Bułgarią i z Ukrainą. W pewnym momencie traciliśmy jednak pewność siebie i zaczynały się kłopoty. Z Bułgarkami było łatwiej wrócić do siebie, z Ukrainą trwało to jednak dłużej. Cieszy comeback z Ukrainą, bo w czwartym secie byliśmy sześć punktów z tyłu, ale zagraliśmy konsekwentnie w końcówce seta i wygraliśmy mecz - mówi asystent trenera naszej kadry Nicola Vettori.

W poprzednich dwóch edycjach Ligi Narodów Polska ogrywała reprezentację Holandii. Jak cenne byłyby punkty także w obecnie trwającej edycji rozgrywek?

- Punkty są zawsze ważne, ale nas, dla rozwijającego się zespołu, bardzo cenne jest też doświadczenie. Taki wyszarpany set, jak z Ukrainą, w kontekście rozwoju był bardzo ważny. Na razie nie myślimy za bardzo o punktach, staramy się myśleć o rozwijaniu naszej gry. Jakość naszej gry rośnie, ale mamy trudne momenty - dodaje Vettori.

Transmisja meczu Polska - Holandia w sobotę 20 czerwca o godzinie 11.45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 11.00.

psl, Polsat Sport